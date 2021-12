Gina Pistol este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de la Antena 1. Ea prezintă show-ul culinar „Chefi la cuțite”, dar și „Asia Express”. A lipsit însă de pe post când a născut, locul ei fiind luat de Irina Fodor, soția lui Răzvan Fodor. Acum, ea a vorbit despre întoarcerea pe micul ecran.

În cadrul podcastului lui Speak de pe YouTube, Gina Pistol vorbit despre sentimentele intense pe care le trăiește de când a devenit mamă. A înțeles ce înseamnă cu adevărat dorul și iubirea abia când fiica ei a venit pe lume. „La ultimul proiect Asia, nu aveam chestia asta cu dorul”, a recunoscut Gina Pistol.

„Mie îmi place să fiu acum, aici. Dar în sezonul trei mă luase un dor de casă… mă luase un dor de casă, de Andrei, de ai mei, de pisoi, de patul meu, de baia mea, de mirosul casei. Atunci am știut ce înseamnă dor”, a mai spus ea.

Gina Pistol nu își poate imagina să stea departe de copilul ei timp de două luni acum, după cum chiar ea a recunoscut: „Vorbeam cu Andrei: «Eu, ca femeie, că am muncit toată viața și am fost activă, am nevoie de asta. Eu am nevoie de asta. Dar o să mor pe acolo de dorul vostru». Tu îți dai seama să lipsesc două luni din viața copilului?”, a declarat vedeta.

Așadar, Gina Pistol nu știe dacă se va întoarce ca prezentatoare „Asia Express”. Nici nu a confirmat, nici nu a infirmat revenirea ei în sezonul cinci al emisiunii. „Să vedem, până la următorul sezon fii-mea va avea un an”, a zis Gina Pistol.

„Să vedem, nu știu. Că nici nu pot s-o iau cu mine, că ai văzut și tu pe unde mergem, n-ai cum, chinui copilul. Ar putea sta cu colegii mei, […] dar nu mi-o lasă Andrei, ești nebun? N-aș putea să-i fac eu asta, că e greu să cari un copil acolo. Dar eu am nevoie de asta, se duce o luptă în mine”, a precizat ea.

