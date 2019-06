Ce spune Horia Brenciu despre revenirea la Vocea României. „Sunt hotărât să nu mai pierd niciun trofeu”

În urmă cu câteva zile s-a aflat că Horia Brenciu revine în postura de jurat la emisiunea Vocea României. Pe contul său de socializare, artistul a vorbit despre revenirea la Vocea României, dar și despre foștii săi colegi de la emisiunea X Factor, difuzată de Antena 1.

„Dragii mei, m-am întors la VOCEA ROMÂNIEI! Am parte de un nou început, unul plin de emoții pentru mine. Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi profesional in ultimii 5 ani. Le mulțumesc Deliei (mă voi gândi din când ân când la zâmbetul tău seducător), lui Carlas Dreams și mai ales lui Stefan (îmi va lipsi ritmul de rocknroll). Mulțumesc tuturor echipelor de producție care mi-au făcut viața ușoară si frumoasa in acești ultimi 5 ani.

De azi, pornesc cu încredere pe un nou drum aparent cunoscut, dar plin de provocări. Salut cu entuziasm echipa de la Vocea României! Ma reîntâlnesc cu fratele meu, Zâmbărețul, de-abia aștept s-o cunosc pe fermecătoarea Irina Rimes și sper să am un dialog spumos cu Tudor… De Bartoș, ce sa mai zic?! Chiar mi-a fost dor… ?”, a scris Horia Brenciu în mediul online.

Artistul este decis să nu mai piardă niciun trofeu la Vocea României, concurs pe care l-a căștigat de două ori cu elevii pe care i-a antrenat.

„Concurentii mei au câștigat de 2 ori Vocea României si sunt hotărât sa nu mai pierd niciun trofeu. Dacă ma uit la toți anii de televiziune, din 1993 încoace, trag o singură concluzie: sunt un tip norocos. Recunosc asta! Viața mea e un montagne rousse. Și-mi place. Sper că vă va plăcea și vouă… ? Ne vedem, așadar, din toamnă, la Pro TV”, a încheiat el.

Citește și:

Dragnea nu e VIP în pușcărie. Fostul lider PSD și președinte al Camerei Deputaților e tratat ca un deținut de rând

Citește mai multe despre Horia Brenciu pe Libertatea.