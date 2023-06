La începutul lunii mai, Ilinca Vandici anunța că s-a despărțit de Andrei Neacșu, după ce apăruseră zvonuri potrivit cărora soțul ei trimitea mesaje altor femei. Prezentatoarea a acceptat decizia separării și continuă să se concentreze asupra carierei sale, dar și asupra creșterii fiului ei.

Recent, pe Instagram, Ilinca Vandici a postat un mesaj în care crede foarte mult: „Nu mă vei găsi niciodată unde m-ai lăsat. Voi evolua mental, fizic, financiar și spiritual. Evoluția mea este puternică”.

Momentan nu se știe dacă cei doi au semnat actele de divorț sau este vorba doar despre o despărțire. Andrei Neacșu s-a mutat din casa în care locuia cu Ilinca Vandici și stă într-un apartament din zona de nord a Capitalei.

Prezentatoarea de la Kanal D a transmis un alt mesaj pe rețelele de socializare: „Dacă te simți pierdut, dezamăgit, confuz, slăbit, întoarce-te la tine, la cine ești tu, acum și aici, și când vei ajunge aici, te vei descoperi pe tine, ca pe o floare de lotus în plină înflorire, frumoasă și puternică, chiar dacă este într-un iaz noroios. Concluzia: trăiește în prezent și nu uita cât de frumos e sufletul tău!”.

În același timp, ea a mai declarat „întotdeauna să mă iubesc, să mă prețuiesc, să mă prioritizez și niciodată să nu renunț la mine pentru că dacă eu sunt bine, pot realiza atâtea lucruri frumoase. Îmi pot crește copilul în armonie, mă pot bucură de toate minunile pe care Dumnezeu mi le oferă în fiecare zi”, a spus, Ilinca Vandici, pentru revista Femeia, potrivit Click!.

Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” spunea că are parte de ajutor din partea bunicilor și a bonei atunci când nu are cu cine să-l lase pe Zian. „Bunicii au fost acolo întotdeauna și am apelat și la o bonă pentru situațiile în care nu există altă variantă”.

De-a lungul timpului, Ilinca Vandici a învățat să se pună pe ea mereu pe primul loc și să se iubească. Vedeta susține că nu ar renunța niciodată la ea.

„Chiar dacă asta s-a întâmplat în trecut, pentru că am urmat anumite tipare moștenite și pentru că nu știam altfel, din nou, viața mi-a dat această lecție: că trebuie întotdeauna să mă iubesc, să mă prețuiesc, să mă prioritizez și niciodată să nu renunț la mine pentru că, dacă eu sunt bine, pot realiza atâtea lucruri frumoase. Îmi pot crește copilul în armonie, mă pot bucură de toate minunile pe care Dumnezeu mi le oferă în fiecare zi”.

Ce spunea Ilinca Vandici despre despărțirea de Andrei Neacșu

Deși în urmă cu mai mult timp spunea că îi va ierta absolut orice soțului ei, inevitabilul s-a produs. Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au despărțit după 7 ani de relație. Cei doi nu mai locuiesc împreună de o bună perioadă, iar soțul prezentatoarei de la „Bravo, ai stil!” s-a mutat într-un apartament pe care și l-a achiziționat recent în zona de nord a Capitalei.

Vedeta de la Kanal D2 a declarat că decizia a fost de comund acord. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Ilinca Vandici și Andrei Neacșu vor continua să comunice și să păstreze o relație civilizată de dragul copilului pe care îl au împreună.

„Întotdeauna este dificil să iei o astfel de decizie, însă după o îndelungată reflecție și cu recunoștință pentru timpul pe care l-am petrecut împreună, am decis de comun acord cu Andrei să ne separăm ca și cuplu. În calitate de părinți devotați, prioritatea noastră rămâne să ne creștem copilul împreună cu dragoste, respect și prietenie. Zian este binecuvântarea noastră și întotdeauna vom fi alături de el, cu iubire și susținere. Este o perioadă grea, în care avem nevoie de liniște, înțelegere și toleranță. Vă mulțumesc pentru că ați fost mereu alături de mine în toți acești ani, în toate momentele care au marcat viața mea profesională și personală!”, a spus Ilinca Vandici pentru WOWbiz.

