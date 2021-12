După ce Monica Gabor și Irinel Columbeanu au divorțat, fetița a rămas în România, în grija tatălui. Când a mai crescut, Irinuca a decis să se mute definitiv în Statele Unite ale Americii, acolo unde este fericită că locuiește. Adolescenta este implicată în multe proiecte la școală și se află printre primii elevi la învățătură.

De curând s-a aflat de când nu și-a mai văzut omul de afaceri fiica care e stabilită în America. Irinel Columbeanu și Irina nu s-au mai întâlnit din 2018, dar aproape zilnic vorbesc și se văd în apeluri video. Având în vedere acest lucru, într-un interviu pentru ciao.ro, Irinel Columbeanu a fost întrebat dacă ia în calcul o mutare definitivă în America, alături de fata sa.

„Alături de ea dacă și ea și-ar dori, da. Oriunde”, a mărturisit omul de afaceri care e tare mândru de moștenitoarea lui. Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, în vârstă de 14 ani, a cochetat când era mică cu actoria, apoi își dorea să devină medic, însă acum planurile sale s-au schimbat. Irinuca își dorește să devină avocat, iar în ultima perioadă se ocupă cu simulări de procese pentru a se pregăti pentru meseria pe care vrea să o urmeze.

„În ultimul timp se ocupă cu niște simulări de procese, pe care le dau, nu știu exact în ce constau. La ei, învățământul e diferit. Înainte își dorea să fie medic, acum vrea să devină avocat”, a declarat Irinel Columbeanu pentru playtech.ro. Irina Columbeanu scrie și o carte în limba engleză. Adolescenta nu a vrut să dezvăluie despre ce este vorba în lucrarea sa, însă Irinel Columbeanu a primit vestea cu mare bucurie și așteaptă să citească prima carte a fiicei sale.

Cartea lui Irinel Columbeanu apare pe 15 decembrie

Așteptarea a luat sfârșit! Cartea lui Irinel Columbeanu, „Istoriile unui vehement – Ipocrația”, va apărea pe 15 decembrie și va costa 49 lei. „Este o carte care se inspiră din fapte reale ale vieții mele. În ea o să scriu și o să vorbesc despre viața mea personală. Evident că o să povestesc și despre relațiile pe care le-am avut cu diverse femei celebre sau mai puțin celebre de până acum. Ideile sunt proprii. Nu mă consult cu nimeni, despre ce să scriu sau nu.

Până în momentul de față am scris 50.000 de cuvinte, nu am stabilit un număr de pagini, o să vedeți la final cum va fi. Plus că nici nu vreau să dezvălui prea multe acum pentru că nu ar mai avea niciun farmec”, a declarat Irinel Columbeanu în primăvara acestui an pentru playtech.ro.

