Dana Rogoz și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, au aniversat joi, 9 iulie, 14 ani de la cununia civilă. Momentul important din viața lor a fost marcat printr-o experiență de neuitat: o drumeție în Munții Poiana Ruscă, alături de cei doi copii ai lor.

„Azi împlinim 14 ani de la cununia civilă și ne-am sărbătorit printr-o urcare pe munte, alături de puii noștri. O drumeție care, cu siguranță, va rămâne în sufletul nostru.

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Am avut parte și de o surpriză care ne-a emoționat. Cât de drăguț! Ce emoționant! La mulți ani, Radu! La mulți ani familiei noastre!”, a transmis actrița pe rețelele de socializare. Dana și Radu au celebrat pe 24 mai 2026 împlinirea a 22 de ani de relație.

Cei doi s-au cunoscut în perioada în care actrița susținea proba pentru rolul „Mimi” din „La Bloc”, însă relația lor a început mai târziu.

„Prima întâlnire s-a întâmplat cu mult înainte de acești 18 ani, pe care îi avem ca relație. S-a întâmplat într-un cadru profesional. Eu dădeam un casting pentru rolul Mimi. Asta a fost prima întâlnire. Nu a fost numai cu Radu, a fost și cu Răzvan Săvescu. A fost unul dintre castingurile la care m-am simțit probabil cel mai bine din toată viața mea. Prima impresie a fost că este un regizor bun, doar așa priveam lucrurile.

Noi lucram în continuare, nu ne-am reîntâlnit. La un moment dat, după vreo trei ani de zile, ne-am dat seama că suntem potriviți unul pentru celălalt”, a povestit Dana Rogoz, în urmă cu ceva timp, pentru Playtech Știri.

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