Securitate la nivel maxim pe flancul estic! NATO implementează o rețea uriașă cu AI numită „Kill Web”, care se întinde din Finlanda până în România, pentru a contracara amenințările din partea Rusiei. Sistemul interconectează în timp real sateliți, drone, radare și senzori tereștri. Datele sunt procesate instantaneu de un „creier” AI dezvoltat de compania Palantir, care le permite comandanților să vadă și să decidă mult mai rapid în caz de atac. De exemplu, dacă o dronă detectează inamici, AI-ul verifică datele și sugerează imediat cea mai eficientă armă pentru ripostă.

Veste proastă dacă vrei să-ți iei telefon ieftin și bun. Piața smartphone-urilor de buget se prăbușește, iar noile modele accesibile devin simultan mai scumpe și mai proaste. O analiză arată că memoriile RAM au ajuns să reprezinte 60% din costul unui telefon care se vinde sub 400 de dolari. Pentru a nu exploda prețurile, producătorii fac compromisuri uriașe: pun ecrane de generație veche, procesoare depășite și senzori foto mult mai slabi.

Ziua cea mare se apropie pentru fanii pliabilelor Samsung. Gigantul sud-coreean a confirmat oficial data următorului eveniment Galaxy Unpacked: 22 iulie 2026, organizat la Londra și transmis live în România de la ora 16.00. Vedetele verii vor fi noile telefoane pliabile, la pachet cu funcții avansate de inteligență artificială. Marea surpriză este că Samsung va lansa trei modele, nu două. Alături de Galaxy Z Flip 8 și flagship-ul Galaxy Z Fold 8 Ultra, va apărea o versiune complet nouă, gândită să concureze direct cu viitorul iPhone pliabil din toamnă.

Planul SF al lui Elon Musk a devenit oficial realitate. Miliardarul a anunțat fuziunea dintre SpaceX și xAI sub un nou nume: SpaceXAI, o companie evaluată deja la astronomica sumă de 2,1 trilioane de dolari. Musk susține că rețelele electrice de pe Pământ nu vor putea face față consumului uriaș de energie cerut de inteligența artificială, așa că singura soluție logică este mutarea centrelor de date direct pe orbită. SpaceX a cerut deja aprobarea pentru a lansa un milion de sateliți care să susțină această infrastructură cosmică.

Sfârșitul încărcărilor zilnice este aproape. Divizia Samsung SDI a anunțat oficial că va începe producția în masă a bateriilor solid-state în a doua jumătate a anului 2027. Aceste baterii înlocuiesc complet lichidul inflamabil din interior cu un material solid și stabil, ceea ce înseamnă că nu vor lua foc și nu vor exploda niciodată. În plus, au o densitate energetică uriașă, oferind telefoanelor o autonomie de câteva zile și o încărcare completă în doar câteva minute.

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