Bărbatul a fost găsit inconștient de jandarmi, în parcarea din apropierea localului în care se ține festivalul

Un bărbat de 54 de ani, cetățean croat, a fost găsit decedat joi seară, într-o mașină aflată într-o parcare din apropierea Festivalului „Beach, Please” de la Costinești. Acesta venise la eveniment împreună cu fiul său de 17 ani, potrivit News.ro.

Reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța au precizat că, în jurul orei 23.45, forțele de ordine care asigurau siguranța festivalului au fost informate despre un bărbat inconștient într-un autoturism parcat în afara zonei unde se desfășura evenimentul.

Bărbatul croat a fost transportat la punctul medical din interiorul „Beach, Please”

Bărbatul croat a fost dus de urgență în postul medical din interiorul festivalului „Beach, Please” unde i s-au efectuat manevre de resuscitare.

„Personalul medical a intervenit de urgență și a efectuat manevrele de resuscitare, ulterior persoana fiind transportată la postul medical avansat din zona festivalului, unde protocolul de resuscitare a fost continuat”, au transmis autoritățile.

Bărbatul croat a fost declarat mort

Ulterior, după ce i s-au efectuat manevre de resuscitare fără rezultat, bărbatul croat care a venit cu fiul de 17 ani la „Beach, Please” a fost declarat mort.

„În pofida tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenție, bărbatul, cetățean croat, în vârstă de 54 de ani, a fost declarat decedat”, au transmis jandarmii, citați de News.ro.

Polițiștii au preluat cercetările pentru a stabili cauza exactă a decesului. Fiul minor al bărbatului a fost preluat de reprezentanții DGASPC Constanța și de polițiștii Serviciului pentru Imigrări din județ.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE