Ce spune Oana Zăvoranu despre căsătoria lui Pepe cu Raluca. „Nu m-a durut, cât m-a iritat”

Oana Zăvoranu a devenit soția lui Pepe, în toamna lui 2006, iar pe 10 martie 2011, vedeta a depus actele de divorț.

„Pe mine m-a pus o țară întreagă că l-am părăsit pe Pepe, că ulterior, i-am frânt inima, cânta pe peste tot, era nenorocire. Ok! Câte luni au trecut până când s-a căsătorit el? Vreo 8-9 luni.

Bă, dar nu, adică, niciun doliu așa nu purtăm? Eu eram infidela, aruncam cu ouă! El nu a plâns, șase luni a fost pe la televizor, a suferit în el.

Cât timp a trecut până când și-a pus el pirostriile? Eu eram infidela! În timpul ăsta, nu a stat degeaba. Nu că și-a făcut o relație, dar s-a și însurat. Doliul se poartă un an!”, a declarat Oana în cadrul podcastului filmat alături de Cătălin Măruță.

Pepe și Raluca au făcut cununia civilă pe 8 aprilie 2012, la aproape 10 luni de când solistul a divorțat oficial de Oana Zăvoranu.

„Nu m-a durut, cât m-a iritat (n.r.: căsnicia lui Pepe cu Raluca Pascu), pentru că am simțit că este făcută la ambiție.

Oana Zăvoranu este căsătorită cu Alex Ashraf

Nu am crezut niciodată în această căsnicie, îmi pare rău. Niciodată! Mai auzeam și eu una alta, plânsete, alea, alea. Mai sună lumea, Bucureștiul ăsta este mic! Mai dă dedicații, mai alea, alea.

În momentul în care se întâmplă ceva fără să ai vreo vină și nu te mai iubesc, la mine nu e să mai încercăm.

Scandalul și tot ce s-a întâmplat cu el a fost pentru că am fost ațâțată. Nu am suferit deloc, eu am fost ofticoasă. L-am iubit și s-a terminat. Mai departe a fost oftică”, a mai precizat artista de 47 de ani.

Raluca și Pepe s-au căsătorit în urmă cu 8 ani

Pepe s-a căsătorit civil cu Raluca Pastramă pe 18 aprilie 2012. Ei au devenit părinți pentru prima dată pe 15 august 2012; fiica lor cea mare se numește Maria.

Iar pe 21 iulie 2014, cei doi soți s-au cununat religios. Mezina familiei, Rosa Alexandra, a venit pe lume în ziua de Florii, pe 5 aprilie 2015. Cei doi au divorțat la începutul acestui an.

Citeşte şi:

Copiii care își arată abuzatorii. S-a întors la școala din Bacău și l-a confruntat pe administratorul care a agresat-o sexual pe când avea 12 ani

1 iunie, o nouă relaxare a restricțiilor. Măsurile care intră în vigoare astăzi

De ce pașaportul de vaccinare e bun pentru societate. Opinia a trei experți britanici

PARTENERI - GSP.RO „Te însori cu frumoasa și rămâi cu proasta!" » A avut escapade cu sutele și le dă un sfat de viață tinerilor fotbaliști din Liga 1

Playtech.ro BOMBĂ! Cine ar putea fi criminalul din Arad. S-a aflat abia acum: „Este un om căruia i s-au furat ...

Observatornews.ro Nicoleta a fost ucisă în Spania de fostul soţ, cu care se împăcase acum două luni. Filmul crimei care a îngrozit comunitatea din Alovera

HOROSCOP Horoscop 1 iunie 2021. Racii vor avea o rezervă emoțională suficientă ca să facă față oricăror neplăceri

Știrileprotv.ro Comoara găsită de câțiva pescari din Yemen în stomacul unui cașalot mort. Le-a schimbat total viața

Telekomsport E cea mai sexy sportivă din lume, iar ultima sa postare a strâns zeci de mii de like-uri. Cum şi-a surprins fanii Valentina Vignali

PUBLICITATE Ai auzit de BestSecret? E un nou magazin online, cu reduceri de până la 80% (PUBLICITATE)