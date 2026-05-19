Inflația, legată direct de criza politică din România

Guvernatorul BNR a explicat că prognozele privind inflația nu depind doar de calculele economice, ci și de felul în care evoluează situația politică. Isărescu a spus că proiecțiile sunt influențate de războiul din Ucraina, dar și de nevoia ca România să aibă din nou stabilitate la nivel guvernamental.

„La nivelul actual, ne putem permite o flexibilitate mai mare a cursului, pentru că rezervele sunt la nivel adecvat. Cursul pare să fie echilibrat pe piață, depinde însă de continuarea constrângerii fiscale, de continuarea corecției fiscale și de stabilitatea politică. Piețele sunt foarte sensibile la ambii factori: stabilitate politică, să avem cât mai repede un guvern și continuarea corecției fiscale”, a spus Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR spune că prețurile nu depind doar de energie, taxe, salarii sau cursul euro. Depind și de încredere. Iar încrederea este afectată atunci când nu există un guvern stabil, când deciziile întârzie sau când mesajele publice creează panică.

„Trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală. Adică să avem guvern. Și atunci, pe undeva pe la 5,5% la sfârșitul anului, în jurul acestui nivel”, a explicat șeful BNR.

Ce se întâmplă cu prețurile

Și prețurile de la raft depind de stabilitate politică. Fără ea, investitorii devin mai prudenți, companiile pot amâna decizii, iar piețele urmăresc mai atent cursul și dobânzile. Dacă apare neîncredere, presiunea se poate duce spre leu, iar dacă leul se depreciază, adică euro devine mai scump, efectul poate ajunge mai repede în prețuri.

„Nu putem să păstrăm rezervele valutare unde trebuie dacă ne apucăm noi să ținem cursul așa, împotriva pieței și a ajustării. Procentul de depreciere se duce mult mai repede în prețuri”, a spus Isărescu.

Guvernatorul a explicat că efectul invers nu se vede la fel de repede. Dacă leul se întărește, prețurile nu scad automat la raft.

„Procentul de apreciere poate că nu se observă. Nu e credibil. Sau nu pare să fie credibil. Sau, dacă un negustor apucă să majoreze prețul, nu se uită la ce s-a întărit cursul”, a spus guvernatorul BNR.

Avertismentul lui Isărescu: „Nu numai faptele strică, ci și vorbele”

Mugur Isărescu a avertizat că, în perioade sensibile, declarațiile publice pot face rău economiei. Guvernatorul BNR a spus că piețele reacționează nu doar la decizii, ci și la mesajele transmise de politicieni sau de alte persoane cu influență.

„De multe ori nu numai faptele strică, ci și vorbele. Sunt momente, în istoria cel puțin financiară, în care vorbele spuse aiurea sau în momente nepotrivite sunt mai tari decât faptele”, a declarat guvernatorul BNR.

Dacă mesajele publice transmit nesiguranță, efectul se poate vedea în curs, dobânzi, investiții și prețuri.

România ar putea să nu mai fie „campioană la inflație”

Mugur Isărescu a spus că este posibil ca, din toamnă, România să nu mai fie țara cu cea mai mare inflație din Europa, dar acest lucru nu depinde numai de BNR, ci și de ce se întâmplă în celelalte state europene.

„E posibil ca și în Europa, inflația să crească, nu neapărat la 5,5, dar, în sfârșit, s-ar putea să nu mai fim în toamnă chiar campioni la inflație. Ne dorim acest lucru, nu depinde numai de noi”, a spus Isărescu.

El a admis însă că România a avut, în ultimele 12 luni, una dintre cele mai dificile situații din Europa la capitolul inflație.

Când ar putea scădea inflația

Mugur Isărescu a explicat că inflația ar putea să mai urce până prin iulie, apoi să scadă spre toamnă și finalul anului. El a insistat însă că prognoza depinde de datele și condițiile existente acum.

„Va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce până la 11%. Crește, ca să se micșoreze, pentru ca apoi, în iulie, august, în septembrie, să avem deja o inflație de 6%. Și, spre sfârșitul anului, 5 și ceva, cu datele de acum și cu condițiile de acum”, a spus guvernatorul BNR.

Guvernatorul a mai spus că intervențiile BNR din aprilie-mai au fost mult mai mici decât cele de anul trecut și a respins ideea că BNR ar fi ținut artificial cursul prin vânzări mari de valută și a spus că evoluția rezervelor valutare arată că banca centrală nu a consumat sume importante pentru a apăra leul.

Isărescu exclude reducerea TVA și indexarea pensiilor

Mugur Isărescu a spus că România nu își permite acum reducerea TVA sau indexarea pensiilor, pentru că astfel de măsuri ar pune presiune suplimentară pe buget și ar putea complica lupta cu inflația.

„Nu ne permitem reducerea TVA şi indexarea pensiilor acum. Sub nicio formă”, a declarat guvernatorul BNR.

Șeful Băncii Naționale a explicat că economia are nevoie mai degrabă de investiții, nu de măsuri care stimulează consumul.

 1 comentariu
octavcne 19.05.2026, 13:12

Domnu\' când tăiem dobânzile? Mai știi primele tale cursuri universitare? Cand o economie e în recesiune, banca națională are responsabilitatea de a impulsiona activitatea economică. Cu 6% dobânda de intervenție BNR, nu prea decolează nici o economie. E inflația sus și de aceea nu se poate? Inflația se datorează unui singur fapt, și ăla exogen, cafteala din golf. Când dispare acest factor, dispare și inflația. Așa că ia și fă ceea ce trebuie sau da-ți mana cu Bolojan și plecați la hora unde vedeți cu ochii.

