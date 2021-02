Ce spune Răzvan Fodor despre cel de-al doilea copil. „Ne-am tot gândit, dar niciodată nu a fost momentul. Cred că avem o problemă…”

„Ne-am tot gândit, dar niciodată nu a fost momentul. Cred că avem o problemă: ne simțim nemuritori! Eu fac 46 de ani, ea încă are timp, are 32 de ani, încă vorbim despre asta, dar mereu am avut câte ceva.

De un an mai avem și nenorocirea asta de COVID, ea dacă ar rămâne însărcinată nu ar fi bine să se îmbolnăvească și, cum amândoi suntem activi și lucrăm în perioada aceasta, ar trebui mai întâi să ne vaccinăm, iar sarcina ar trebui să vină abia la 3, 6 luni de la vaccinare”, a declarat Răzvan Fodor.

„Cred că cea mai prețioasă lecție pe care am învățat-o a fost că bărbatul perfect și femeia perfectă există.

Am ascultat o mulțime de interviuri date de persoane cunoscute de la noi din țară și din străinătate în care se afirmă că nu ar exista femeia sau bărbatul perfect și nu i-aș contrazice, dar, din punctul meu de vedere, există atunci când dai de el sau de ea. Dar pentru acel moment, pentru acea întâlnire tu trebuie să fii pregătit!

Dacă de-a lungul vieții nu te-ai antrenat în sensul acesta, nu știi ce să ceri de la o femeie sau de la un bărbat, nu știi ce calități ai vrea de la omul de lângă tine, așa se întâmplă ca după doi-trei ani de relație să ajungi într-un moment de răscruce, să îți dai seama că nu te potrivești cu acea persoană.

Acela este momentul în care oamenii sunt decepționați și pot rămâne cu impresia că nu există pereche perfectă. Ba da, există!”, a declarat Fodor pentru VIVA!.

