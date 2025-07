„Toți au văzut copilul din mine, sinceritatea copilului, care, în naivitatea lui … Noi toți suntem creația lui Dumnezeu și el vine cu puritatea aceea, când vine pe lume… copilul. Contează enorm să îți păstrezi puritatea chiar dacă alții râd de tine… ‘Măi, Silvia, tot copil ai rămas!’ Sunt foarte bucuroasă că am reușit să mai am această fațetă a caracterului meu. Ceea ce este o chestie destul de rară, de care oamenii râd, pur și simplu. Dar, pe lângă asta, sunt mândră de mine, că am avut de-a face cu niște oameni deștepți de la care am avut ce să învăț.

Lista compozitorilor este lungă și toți sunt de renume în țara asta. Eu am refuzat piese care nu mi-au plăcut. Eu am avut coloană vertebrală. Nu am cântat pentru că mi-a spus un partid, ‘Silvia, cântă asta!’ Nu am cântat în niciun partid, nu am cântat pentru niciun partid. De aceea am fost o piesă rară, pentru că nu am avut aranjate difuzările pe radio și televiziune. Pe mine m-au iubit oamenii și m-au chemat pentru că eram talentată. Și pentru că am fost politicoasă cu toată lumea. M-au acceptat și cu toate defectele mele, așa cum am fost eu. Nimeni nu este perfect pe lumea aceasta.’, a declarat Silvia Dumitrescu”, potrivit VIVA

Silvia Dumitrescu s-a numărat printre cei care s-au aflat la protestul susținătorilor lui Călin Georgescu, din luna februarie a acestui an, din Piața Victoriei din București. Fire asumată, artista nu s-a ascuns. S-a fotografiat la protest și a lansat un mesaj de susținere pe Facebook. „Cred în tine, Călin Georgescu”, a scris ea. Așa cum era de așteptat, interpreta a fost dur criticată pentru gestul ei.

De asemenea, Călin Georgescu a împlinit 63 de ani pe 26 martie, iar câteva sute de susținători s-au strâns în Piața Constituției din București, pentru a marca vizibil aniversarea fostului candidat suveranist la alegerile prezidențiale. Silvia Dumitrescu s-a aflat printre ei și a fost ca un maestru de ceremonii.