Frații Andrew și Tristan Tate nu sunt străini de showbizul românesc. De-a lungul timpului, ei au apărut prin ziare alături de vedete de la noi, dar și cu mașinile lor scumpe. Nu este pentru prima dată când aceștia au probleme cu legea. În 2021, Andrew sau Cobra Tate, așa cum i se mai spune, ar fi fugit după ce polițiștii spanioli ar fi încercat să-l oprească în trafic. Ulterior, oamenii legii l-au găsit la hotel și l-au amendat.

În urmă cu câțiva ani, Tristan Tate a avut o relație cu Bianca Drăgușanu. Cei doi se afișau împreună la evenimentele mondene, însă povestea lor de dragoste nu a durat prea mult. Vedeta spunea după despărțire că regretă relația pe care a avut-o cu acesta.

„Câteodată mă îndrăgostesc o dată pe săptămână. Nu, nu folosesc Instagramul ca să agăț femeile, dar bifa albastră a venit pentru că sunt luptător, sunt sportiv și am o activitate sportivă intensă, care poate fi verificată pe Instagram. Nu este ceva de care mi-a păsat sau am urmărit”, spunea Tristan Tate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Cum arată primele pagini ale marilor ziare din lume după moartea lui Pele. „Adio, regelui fotbalului”

Otilia Bilionera a ieșit la întâlnire cu Tristan Tate

La câteva zile de la despărțirea de Bianca Drăgușanu, bărbatul a fost surprins la întâlnire cu o altă vedetă de la noi. Tristan Tate a ieșit la masă cu Otilia Bilionera, iar la vremea respectivă s-a speculat că ar fi avut o relație. În urmă cu 4 ani, cântăreața spunea că l-a cunoscut pe Tristan prin intermediul unor prieteni comuni.

Lidia Buble a fost surprinsă în oraș cu Cobra Tate

După despărțirea de Răzvan Simion, în presă au ajuns imagini cu Lidia Buble și Cobra Tate, în timp ce se aflau la un restaurant din Capitală. S-a speculat că cei doi ar avea o relație. La un moment dat au apărut chiar și imagini cu artista și Andrew Tate în timp ce erau extrem de apropiați, iar el era la bustul gol. (Vezi AICI imaginile)

Recomandări INTERVIU. Expert în politici de sănătate publică, despre anul 2023: „Pandemia de COVID aparține deja trecutului!”. Care va fi însă provocarea anului viitor

Poze indecente cu Alexandra Stan și Tristan Tate

Cei doi au avut o relație scurtă, însă Tristan Tate a făcut publice imagini indecente cu artista. Atunci, Alexandra Stan a reacționat și nu a negat legătura pe care a avut-o cu acesta. „Este foarte trist că, în 2021, încă se dau poze din intimitate la presă. Mi se pare jenant că unii asta cred că înseamnă să fii bărbat. Cred că ar trebui fiecare să își vadă de treaba lui, separat”, spunea Alexandra Stan pentru Cancan.

Tristan Tate a trimis presei în urmă cu un an o fotografie cu el și Alexandra Stan, unde cântăreața era fără sutien.

Frații Tate despre copilărie și bani

În cadrul unui interviu la Antena Stars, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu povestea că a avut o copilărie plină de lipsuri și de multe ori erau umiliți la școală pentru că nu aveau o situație financiară foarte bună.

„Provin dintr-o familie săracă, mama nici nu avea mașină. Ceilalți copii râdeau de mine, dar nu-mi păsa. Când ploua mergeam la școală ud. Să fii sărac este o metodă bună pentru a avea succes financiar”, a spus Tristan Tate.

Cei doi frați susțineau că au fost momente când nu au avut bani să își achite chiria. Andrew și Tristan Tate susțin că viața lor s-a schimbat după ce au intrat în ring și au început să câștige bani datorită sportului.

Recomandări Într-un sat depopulat din Sălaj, o femeie de 84 de ani a preluat misiunea cântatului în biserică de la tatăl ei. O alta a salvat colinde într-un caiet vechi de 60 de ani

„Când am intrat în ring să lupt, eram un kick-boxer cu o centură neagră în judo și fără pic de experiență în MMA. Dar eram falit. Eram atât de sărac că nu îmi puteam plăti nici măcar chiria. Omul cu care luptam câștigase deja cinci lupte la profesioniști și rămăsese fără adversar. Eu eram atât de disperat să fac niște bani încât am acceptat imediat să lupt cu el. Când am acceptat să mă bat, cel care organiza lupta mi-a spus că cel care câștigă ia toți banii, iar pierzătorul – nimic. Am fost de acord. Tristan m-a întrebat de ce fac asta, mi-a spus că nu ne putem permite să plătim chiria și dacă pierd e și mai rău. Șase ani mai târziu eram deja de patru ori campion mondial și multimilionar”, a povestit Cobra Tate.

Frații Tate au fost reținuți pentru 24 de ore

Tristan și Andrew Tate au fost duși joi la audieri, la sediul DIICOT, suspectați de constituire de grup infracțional organizat care folosea fete pentru clipuri destinate adulților, potrivit informațiilor Libertatea.

Cei doi frați britanici au fost reținuți pentru 24 de ore.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Vasili Hamutovski și-a aflat sentința în Belarus: doi ani de pedeapsă „chimică”. Ce înseamnă această decizie

Playtech.ro Artista iubită de milioane de români a fost întoarsă din morți de tatăl ei: ‘M-a târât pe scări, eram prizonieră’ EXCLUSIV

Viva.ro Cutremurător ce s-a întâmplat cu Geta din Liceeni! Drama care a distrus-o pe Cesonia Postelnicu

Observatornews.ro "Am găsit un apartament care ne-a plăcut". Coșmarul unui român care calculase că va plăti o rată lunară de 1.860 de lei

Știrileprotv.ro Cine este milionarul din Ploiești care s-a sinucis în propriul hotel. Moartea sa ridică semne de întrebare

FANATIK.RO Sarmale din carne de bou și fierte în vin în stilul lui Păstorel Teodoreanu: „Meşteşugul executantului constă în potriveala umpluturii”! Rețeta e fabuloasă

Orangesport.ro Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

HOROSCOP Horoscop 30 decembrie 2022. Fecioarele ar fi bine să-și propună să își folosească timpul pentru a face lucruri bune sau a rezolva restanțele

PUBLICITATE Povestea cu final fericit a Luminiței din Constanța, care e depășit cu bine un diagnostic crunt!