Ruxi a reușit de-a lungul lunilor de competiție să împletească în mod fericit entertainment-ul și styling-ul uluitor în cadrul show-ului, fiind nu de puține ori, în galele de sâmbătă seară, votată că favorita publicului. Efervescentă, tăioasă în declarații și în discuțiile cu contracandidatele sale, această s-a remarcat prin nonconformism, eleganță, rafinament și atitudine în cadrul „Bravo, ai stil! Celebrities”.

„Premiul acesta nu este al meu, ci al vostru. Prin premiul acesta vreau să va demonstrez că trebuie să aveți curaj, să trăiți ce vreți voi. Vouă vi-l dedic! Aveți curaj să fiți voi și să luptați pentru ceea ce vreți! Trebuie doar să credeți în voi!”, a spus Ruxi.

Cu un procentaj de 53,8%, Ruxi a fost desemnată favorită publicului, cel care a și avut ultimul cuvânt în alegerea câștigătoarei acestui sezon; a fost urmată de Viviana Sposub, care s-a situat pe locul secund în clasament, cu un scor de 46,2%.

După ce s-a aflat că ea e marea învingătoare, Ruxi a și declarat ce va face cu marele premiu. „O să pun banii în cont, adică o să plănuiesc să călătoresc în următoarele luni. Banii aceștia vor fi folosiți în scopul de a călători pentru a ma regăsi și să îmi găsesc sensul vieții și ce e cu mine pe acest Pământ”, a mai declarat ea.

De curând, într-un interviu pentru Fanatik, s-a aflat că Ruxi de la „Bravo, ai stil!” pleacă din România după marea finală a emisiunii de la Kanal D.

Vrea să publice a doua carte, prima fiind intitulată „Intoxicată”, să părăsească pentru câteva luni țara, dar și să demareze un nou proiect. „Vreau să public cea de-a doua carte și să plec câteva luni din țară ca să mă relaxez și să văd ce direcție voi urma în viață.

Și intenționez să lansez o minicolecție capsulă. Am observat că ținutele în care am combinat piese masculine și feminine au fost foarte apreciate. Vreau să lansez o minicolecție cu piese masculine și feminine, must have în garderobă”, a explicat ea. â”

