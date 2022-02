Adina Halas, Ruxi, Viviana Sposub, Bella Santiago și Raluca Dumitru au fost cele cinci finaliste de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul 7. Toate concurentele s-au pregătit intens pentru acest moment, însă telespectatorii au decis.

Emoții, spectacol, transformări spectaculoase și ținute pe măsura au fost doar câteva dintre ingredientele show-ului de excepție de la Kanal D. Viviana Sposub, Ruxi și Raluca Dumitru au primit 5 pe linie din partea juraților de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Ruxi a câștigat „Bravo, ai stil! Celebrities”

Ruxi este marea câștigătoare de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul 7. Telespectatorii au decis că ea merită să plece acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de lei, dar și cu titlul de cea mai stilată celebritate din România.

„Premiul acesta nu e al meu, este al vostru. Vreau doar să vă demonstrez că este OK să aveți curaj. Vă dedic vouă premiul!”, a spus Ruxi, după ce Ilinca Vandici a anunțat că ea este câștigătoarea.

Cum s-a îmbrăcat Ruxi în marea finală de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Pentru marea finală „Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul 7, Ruxi a ales o ținută specială. Concurenta a optat pentru o rochie albastră, prinsă în jurul gâtului. Ruxi a avut parte de o surpriză, iar sora ei a venit în platoul de la Kanal D pentru a o susține.

Cum s-a îmbrăcat Viviana Sposub în marea finală de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Viviana Sposub a avut o apariție spectaculoasă în marea finală de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Concurenta i-a impresionat pe jurați cu ținuta sa. Iubita lui George Burcea a ales să poarte roșu în ultima ediție a emisiunii de la Kanal D.

„Toata perioada asta la Bravo, ai stil! a fost o bucurie și să mă vedeți și în alte ipostaze. Consider că am dat tot ce am avut mai bun. Sper că și ținuta și momentul s-au ridicat la nivelul juraților. Mi-am dat seama că și un cuvânt și un pas ar schimba toată experiența mea. Da, aș lua-o de o sută de ori de la capăt. Parcursul asta m-a dus la o versiune și mai bună a mea”, a spus Viviana Sposub, relatează Kanal D.

George Burcea i-a fost alături iubitei sale în marea finală. Actorul a fost plin de emoții și a avut numai cuvinte de laudă pentru aceasta. Viviana Sposub a avut un moment spectaculos și a lansat prima ei melodie, „Iubirea”. George Burcea a numit-o pe partenera sa „un artist complet”.

Ilinca Vandici, prezentatoarea „Bravo, ai stil! Celebrities”, Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu, Tibi Clenci și Victor Slav au avut pregătite și ei ținute spectaculoase pentru marea finală.

Pentru Ilinca Vandici acest sezon a fost unul plin de surprize plăcute și o adevarată metamorfoză. Frumoasa prezentatoare spunea că a învățat multe lucruri atât de la concurente, cât și de la jurați și așteaptă cu emoție să vadă care va fi, în opinia telespectatorilor, cea mai stilată celebritate din România.

Adina Halas, Raluca Dumitru și Bella Santiago au fost eliminate de la „Bravo, ai stil!” în marea finală

Adina Halas a fost eliminată în prima etapă eliminatorie de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. „Mă bucur că am ajuns aici. Știam că lucrurile se pot schimba în clasament. Nu îmi pare rău că am participat la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Sunt recunoascătoare pentru tot. Mă bucur că am ajuns la sufletele celor de acasă”, a declarat Adina Halas, după ce Ilinca Vandici a anunțat-o că părăsește competiția.

A doua concurentă care a fost eliminată în marea finală de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a fost Raluca Dumitru. „Le mulțumesc foarte mult celor de acasă. Fără ei nu eram aici. Vă mulțumesc frumos”, a spus concurenta.

De asemenea, Bella Santiago a fost eliminată în ultima etapă eliminatorie. Artista s-a clasat pe locul trei în competiția stilistică de la Kanal D și a pierdut șansa la marele premiu. „Am venit în ultima clipă din emisiune. Sunt foarte mulțumită”, a declarat Bella Santiago.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Victor Slav a jurizat concurentele în finala „Bravo, ai stil!”

Victor Slav a făcut parte din juriu la finala „Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul 7. „«Bravo, ai stil! celebrities» a fost pentru mine o experiență foarte interesantă. Eu în acest show am trecut prin toate stările. Lipsește să mai fiu și concurent, în rest am fost două sezoane în Brigada Sexy, am fost șase emisiuni prezentator, apoi am făcut parte din echipă, oferind o steluță unei concurente , iar în gală voi fi chiar jurat”, a declarat prezentatorul TV.

Aflat la cel de-al șaptelea sezon, „Bravo, ai stil!”, show-ul care premiază stilul și atitudinea, a devenit rapid un fenomen național, generând comunități uriașe în mediul online, adevărate fan cluburi de sute de mii de iubitori ai show-ului. Concurentele care au pășit în platoul emisiunii, în fiecare sezon al producției, au atras atenția unei țări întregi prin curaj, spontaneitate, atitudine și modul în care își pun în valoare personalitatea prin ținute.



