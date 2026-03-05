Tânăra, care în trecut a câștigat și „Vocea României” sub supravegherea lui Tudor Chirilă, era oarecum familiarizată cu acest gen de concursuri, însă, din dorința de a fi din ce în ce mai bună, și-a pregătit momentul din finală încă de când s-a decis să se înscrie la preselecțiile naționale. „Pregătim momentul din seara asta de mai bine de o lună, dar de fapt, la noi în cap era de foarte mult timp. Am mai schimbat în ultimele zile pantaloni, lanțuri care s-au rupt, am schimbat umerii de la jacketa mea că i-am vrut mai țepoși. Am avut emoții. Astfel de concursuri te învață cum să îți canalizezi emoția. De fiecare dată este diferit”, a declarat Alexandra Căpitănescu pentru Libertatea.

Ca orice finalist, tânăra, alături de trupa ei, și-a făcut planuri pentru Viena. Nu doar din punct de vedere artistic, ci chiar recreeativ. „Dacă ar fi să plecăm la Viena eu am zis că vreau să vizitez Viena. Deci nu mă interesează, mergem la vizitat și aia e. Vreau la muzee de istorie, muzee de artă, deci avem planurile făcute”, a spus tânăra amuzată.

Alexandra Căpitănescu nu va face pauză vocală înainte de semifinala din Austria

După aflarea rezultatelor, Alexandra Căpitănescu a rămas la aceleași planuri, de a vizita Viena, deși este mai mult decât sigură că nu va avea timp pentru plimbări relaxante pe la muzee. Dacă înainte de a fi desemnată reprezentanta României la Eurovision 2026 își făcea planuri, acum, după aflarea rezultatelor, prioritățile ei s-au schimbat. „Am mare nevoie de ajutorul vostru. Strategia de promovare este în tot ceea ce vom face în online, în social media, pe YouTube. Strategia este în primul rând noi să fim autentici, să pregătim content muzical și vedem ce idei ne vin pe parcurs. Mâine dimineață, cel mai probabil o să ne trezim cu idei, îmi voi consulta echipa, colegii. Avem și noi niște preferați care vor reprezenta anumite țări la Eurovision și vedem ce o ieși. Vom intra în discuții și cu ei căci despre asta este muzica: colaborări muzicale”, ne-a declarat tânăra la câteva minute după ce a primit „biletul” spre Viena.

La cum s-a preocupat pentru selecția națională, cu siguranță tânăra va repeta alături de trupa ei de instrumentiști până va intra din nou pe scenă. Spune că nu are nevoie nici măcar de o pauză vocală, asta pentru că, deși este o la vârstă fragedă, știe cum să își protejeze vocea. „Nu o să fac pauză vocală. Probabil o să am grijă la voce și la cântat, dar după cum puteți auzi nu sunt răgușită. Vocea mea este în perfectă formă. Deci, da, o să fie bine”, a mai completat Alexandra Căpitănescu pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi

