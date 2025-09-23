Ce vrea să obțină David Pușcaș de la Luminița Anghel. Tânărul dă de înțeles că-și va chema la tribunal mama adoptivă

Artista și fiul ei adoptiv se află în scandal de mai mulți ani, iar în primăvară, Luminița Anghel dezvăluia în podcastul lui Cătălin Măruță că David Pușcaș a amenințat-o cu moartea în urmă cu doi ani.

„Acum doi ani, când ne-a trimis mesaj pe WhatsApp, amenințare la viața mea și a soțului meu, am făcut plângere la poliție, pentru a ne proteja pe mine și pe familia mea. Și mai ales pe copilul meu. Și n-am ieșit în presă! Ai auzit tu ceva în doi ani că eu am primit o amenințare cu moartea? Nu!

O spun acum prima dată. Pentru că am crezut că își va reveni. Pentru că am crezut că îi fac rău, că îi leg de coadă niște tinichele care îi vor face rău la angajare. Dar el nu vrea să se angajeze, el nu vrea să muncească. El sfidează pe toată lumea”, afirma vedeta.

Luminița Anghel ar putea fi dată în judecată de fiul adoptiv

Lunile au trecut, iar războiul dintre cei doi a fost reaprins de David Pușcaș. Acesta a dat recent de înțeles că o va chema la tribunal pe mama lui adoptivă și că vrea să obțină de la aceasta o locuință în care să trăiască.

„Eu la tribunal o să spun tot. O să spun tot prin ce am trecut, câte nedreptăți mi s-au făcut, prin ce pericole m-a băgat această situație. Și am să spun, da. Am dreptul la căsuța mea cerească și sfântă. Atâta timp cât și-au bătut joc de viața mea, lucrul pe care nu mi-l poate lua nimeni este căsuța mea. Am dreptul la acoperișul meu, să știu că nu mă dă nimeni afară din casă. Este dreptul meu”, a spus David Pușcaș, potrivit celor de la Cancan.

David Pușcaș vrea să-și cunoască mama biologică

Mai mult decât atât, se pare că tânărul își dorește să o cunoască pe mama lui biologică, în cazul în care aceasta este în viață.

„Nu îmi doresc să merg peste ei. Aș vrea să știu și eu, iar mama să stea liniștită. Mi-aș dori să discutăm, dacă e în viață și ar accepta. Și orice mi-ar spune, nu o învinovățesc și nu o să o arăt cu degetul. Vreau să o văd, să o aud”, a mai afirmat fiul adoptiv al Luminiței Anghel.

