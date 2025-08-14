Cea mai mare satisfacție pe care a avut-o recent Cosmin Cernat: „Proiect de suflet, feedback foarte bun”

La nivel național, în prima jumătate a anului 2025, Știrile Kanal D, care sunt prezentate în timpul săptămânii de Cosmin Cernat, iar în weekend de Christian Sabbagh, au poziționat stația pe locul al doilea în clasamentul televiziunilor, cu 3,7% rating și 11,1% cotă de piață, fiind urmărite de 9,6 milioane de telespectatori.

Libertatea a stat de vorbă cu prezentatorul Cosmin Cernat, pentru a afla cum se simte el știind că știrile Kanal D au ajuns pe poziția a 2-a în top, după cele prezentate de Andreea Esca la PRO TV.

„Este o onoare și, în același timp, o mare responsabilitate să prezint un jurnal care a devenit un reper de informare pentru public. Faptul că Știrile Kanal D se află constant pe locul 2 în prime time, este o confirmare că oamenii au încredere în noi și revin seară de seară pentru a fi la curent cu cele mai importante evenimente. Fac parte dintr-o echipă profesionistă, dedicată, care pune mereu accent pe informație relevantă, echilibru, corectitudine și empatie în relatarea știrilor. Știrile Kanal D pun în centrul atenției oamenii, poveștile lor reale și informațiile cu adevărat importante pentru viața de zi cu zi”, a spus Cosmin Cernat în exclusivitate pentru Libertatea.

L-am întrebat pe Cosmin Cernat și cum arată o zi de lucru pentru el și dacă face ceva special înaintea unui jurnal de știri.

„O zi de lucru pentru mine este, în esență, una firească pentru orice jurnalist și presupune multă muncă, informare constantă și o colaborare strânsă cu echipa Știrilor Kanal D, o echipă valoroasă și dedicată. Nu am ritualuri speciale, dar am un ritm bine conturat. Citesc știrile zilei, le analizez, mă documentez, corectez unde este nevoie și mă asigur că sunt mereu la curent cu tot ce e relevant, chiar dacă sunt prezentator. Implicarea mea în conținut face parte din responsabilitatea pe care o am față de public. Știrile sunt parte din viața mea și sunt conectat la realitate”, a adăugat prezentatorul Știrilor de la Kanal D din prime time, din timpul săptămânii.

Fiind atât de pasionat de munca lui, Cosmin Cernat ne-a dezvăluit și care este cea mai mare satisfacție profesională pe care a avut-o recent.

„Comentarea Jocurilor Olimpice de la Paris, emisiunea de la Eurosport pe care am realizat-o pentru mai multe teritorii, acesta a fost un proiect de suflet. A fost o muncă intensă, dar și o experiență extraordinară, cu un feedback foarte bun din partea profesioniștilor din televiziuni din alte țări. Pentru mine a fost o mare bucurie”, a mai afirmat vedeta de la Kanal D în exclusivitate pentru Libertatea.