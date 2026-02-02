Cele mai mari vedete din muzică au strălucit pe covorul roșu al premiilor Grammy 2026, desfășurate pe 1 februarie la Crypto.com Arena din Los Angeles. Evenimentul a fost o explozie de stil, dar nu toți invitații au reușit să impresioneze cu ținutele lor. În timp ce Olivia Dean și Sabrina Carpenter au cucerit privirile în ținute spectaculoase, alți invitați nu au avut același succes. Business Insider a realizat o selecție a celor mai neinspirate apariții ale serii.

Contrastul exagerat al lui Shaboozey

Cântărețul Shaboozey, nominalizat la trei premii Grammy pentru melodia «Amen,» a optat pentru un costum semnat Bode, compus dintr-un sacou de smoking, vestă, cravată tip bolo și o pereche de blugi – completate de pantofi negri și o pălărie de pilot. Deși intenția de a aduce un aer country a fost apreciată, combinația de elemente nu a fost una reușită. Potrivit Business Insider, „o altă pălărie sau blugi mai închiși la culoare ar fi făcut ținuta mai armonioasă”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Rosé și accesoriile insuficiente

Rosé, membră a trupei Blackpink, a debutat pe covorul roșu al premiilor Grammy într-o rochie mini neagră, realizată la comandă de Giambattista Valli Couture. Rochia fără bretele era completată de drapaje albe care se extindeau în trenuri laterale. Deși rochia era dramatică și impresionantă, accesoriile au lăsat de dorit. Artista a purtat doar câteva bijuterii discrete, dresuri negre și pantofi Le Silla.

Heidi Klum și rochia de latex neobișnuită

Heidi Klum a atras atenția cu o rochie din latex mulată, care părea mai degrabă un costum decât o alegere de covor roșu. Decolteul fără bretele și tivul asimetric al rochiei au fost completate de pantofi asortați, dar ținuta a părut lipsită de rafinament. „Un alt material ar fi putut transforma acest look destructurat într-un moment de înaltă modă”, scrie sursa citată.

Jamie Foxx, prea multe culori și accesorii

Actorul și muzicianul Jamie Foxx a optat pentru un costum în carouri houndstooth, în nuanțe de maro, albastru, portocaliu și galben, completat de o cravată asortată. Ținuta a fost asociată cu o pălărie cu boruri largi, însă, după cum remarcă experții, „costumul și accesoriul statement păreau să se lupte pentru atenție”.

Miley Cyrus, o alegere potrivită pentru alt context

Miley Cyrus a defilat într-o ținută creată de Celine, compusă din pantaloni bufanți, un sacou scurt din piele, o bluză albă și broșe supradimensionate. Cu toate acestea, outfitul său a fost considerat prea serios și potrivit mai degrabă pentru o prezentare de modă, decât pentru un eveniment dedicat muzicii.

Madison Beer, simplu, dar fără strălucire

Într-o rochie neagră semnată Andrew Kwon, Madison Beer a mizat pe simplitate, dar look-ul său a fost considerat prea anost pentru strălucirea unei gale Grammy. Business Insider a remarcat că „accesorizarea cu bijuterii strălucitoare și un coc elegant ar fi îmbunătățit ținuta”.

Billie Eilish și outfitul copleșitor

Billie Eilish, nominalizată pentru înregistrarea și cântecul anului, a purtat o ținută sustenabilă creată de Hodakova. Outfitul său, format dintr-o jachetă neagră, fustă cu detalii de curea și bluze albe suprapuse, a fost completat de șosete albe și pantofi negri. Totuși, predominanța negrului a făcut dificilă evidențierea pieselor individuale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Chrissy Teigen și o rochie „de modă veche”

Chrissy Teigen a purtat o rochie Caroline’s Couture, cu imprimeu strălucitor și croială fără bretele. Totuși, stilul cu talie înaltă și fusta asimetrică a fost considerat depășit, amintind mai degrabă de moda din 2016. Alegerea unui design mai modern ar fi fost o abordare mai potrivită.

Alte apariții controversate

Tate McRae, în rochia sa Balenciaga din pene negre și mănuși din piele, a fost considerată prea sobră pentru stilul său tineresc. De asemenea, surorile Haim, care au purtat creații Louis Vuitton din același material, au fost criticate pentru că ținutele lor, deși frumoase individual, s-au pierdut în monotonia unui stil prea uniform. Kesha, pe de altă parte, a ales o rochie albă din pene, semnată Atelier Biser, care a fost apreciată pentru partea superioară elegantă, dar criticată pentru volumul excesiv al materialului.