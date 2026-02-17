Lansarea este însoțită de un videoclip cinematografic, în care Celia și actorul Silviu Mircescu sunt protagoniștii care dau viață acestei povești de iubire plină de tensiune.

„Ochii strânși” scoate în evidență lupta dintre fragilitate și putere interioară, dintre orgoliu și dor, și dezvăluie complexitatea emoțiilor pe care le implică o iubire intensă.

„O mare bucurie să ofer românilor mei prima piesă în limba română după revenirea mea în muzică. Faptul că lansez această piesă alături de Cat Music îmi amintește de anul 2007, când am avut debutul cu «Trag aer în piept», o piesă care m-a dus atunci direct la inimile românilor. M-am întors în muzică pentru că am simțit că locul meu este aici, că am multe de spus, multe de oferit încă. În mijlocul românilor, cântându-mi trăirile, mă simt cea mai fericită. Eu cânt cu inima și sper ca acest lucru să se simtă”, a spus Celia.

Videoclipul, regizat de Liviu Tănăsoiu (aka Rimenescu), pune în prim-plan contrastele poveștii de dragoste. Celia și Silviu Mircescu interpretează un cuplu prins într-o dinamică emoțională tensionată: momente tandre, pline de afecțiune, alternează cu scene dramatice, marcate de conflict și tăceri apăsătoare, ca într-un carusel de stări, emoții și întrebări fără răspuns.

Versurile piesei au fost scrise de Diana Șerban (Edine) și Marius Dia, care au semnat și muzica împreună cu Celia, Cristian Prăjescu și Călin Grajdan. Orchestrația a fost realizată de Cristian Prăjescu și Marius Dia.

Cu o zi înainte de lansarea oficială, Celia și-a surprins fanii cu o avanpremieră. Artista a dezvăluit noul videoclip și a interpretat live single-ul „Ochii strânși” într-un concert dedicat acestei lansări, în București. Evenimentul a fost marcat de emoție, energie și o conexiune puternică între artistă și public, care a cântat și a trăit fiecare moment alături de ea.

