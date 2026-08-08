Fotbalistul Cristiano Ronaldo și partenera sa, modelul Georgina Rodríguez, au decis să-și oficializeze în cele din urmă relația, după zece ani de conviețuire. Cei doi ar urma să își unească destinele în catedrala istorică din Funchal.

Lăcașul de cult ales de cei doi este catedrala istorică din Funchal, un edificiu de o importanță arhitecturală deosebită pentru insula Madeira. Cu o capacitate de până la 800 de persoane, biserica oferă cadrul necesar pentru a primi numeroșii invitați de marcă. Mai mult, catedrala se află la mică distanță de locul natal al celebrului atacant, ceea ce dă o notă sentimentală alegerii.

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Ulterior, grandioasa petrecere va avea loc la complexul de cinci stele Savoy Palace, unde oaspeții se vor bucura de servicii exclusive, inclusiv majordomi personali, numeroase piscine și o sală de evenimente spațioasă, capabilă să găzduiască o mie de persoane.

Cuplul crește împreună cinci copii, care ocupă un loc central în viața lor de familie. Ronaldo a venit în această relație cu fiul său cel mare, Cristiano junior, și cu gemenii Eva și Mateo, născuți anterior.

Împreună cu Georgina, au devenit apoi părinții Alanei Martina, iar în 2022 s-a născut mezina familiei, Bella Esmeralda. Întreaga familie numeroasă va fi prezentă în această zi specială, celebrată în orașul natal al fotbalistului din insula Madeira.

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