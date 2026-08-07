De la gust inedit la beneficii pentru sănătate

Fructele castravetelui „Victor” atrag atenția prin aspectul lor unic: seamănă cu pepenii verzi în miniatură, având dimensiunea unui bob mare de strugure și o greutate medie de 3,5 grame. Au o culoare verde deschis, cu dungi mai închise la maturitate, și un gust răcoritor, ușor acrișor, ce combină arome de castravete și lămâie. „Fructele castravetelui mexican (Melothria scabra Naudin), asemănătoare unor pepeni verzi în miniatură, impresionează prin aspectul deosebit, gustul crocant și răcoritor, cu o discretă aromă citrică, fiind apreciate atât pentru consumul în stare proaspătă, cât și pentru salate, aperitive și, în special, pentru murături, unde își păstrează foarte bine textura fermă”, a declarat Ovidia Agapie, cercetător la SCDL Buzău.

Dincolo de aspectul atractiv, castravetele mexican oferă beneficii nutriționale semnificative. Potrivit cercetătorilor, fructele sunt bogate în vitamina C, polifenoli, flavonoide și carotenoizi — cunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante. „Pe lângă valoarea sa gastronomică, castravetele mexican se remarcă și prin conținutul de compuși bioactivi, precum vitamina C, polifenoli, flavonoide și carotenoizi, substanțe recunoscute pentru rolul lor antioxidant. Studiile de specialitate sugerează că acești compuși contribuie la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ și susțin o alimentație echilibrată și sănătoasă. De asemenea, fructele au un conținut ridicat de apă, sunt sărace în calorii și reprezintă o sursă de fibre alimentare, fiind potrivite pentru o dietă diversificată”, se arată într-un comunicat al SCDL Buzău.

Un soi românesc adaptat condițiilor locale

Castravetele „Victor” se remarcă și prin adaptabilitatea sa la condițiile pedoclimatice din România. Planta are o creștere viguroasă, cu un port cățărător, utilizând eficient spațiul pe verticală și oferind o productivitate ridicată de-a lungul întregii perioade de vegetație. Ovidia Agapie subliniază: „Planta are o creștere viguroasă, cu port cățărător, valorifică eficient spațiul pe verticală și produce un număr mare de fructe pe întreaga perioadă de vegetație. Datorită aspectului ornamental și productivității ridicate, poate fi cultivată atât în grădinile familiale, cât și în fermele horticole, oferind consumatorilor o legumă inedită, gustoasă și cu un important potențial nutritiv.”

Acest soi, unic pe piața românească, promite să cucerească nu doar grădinile din gospodării, ci și fermele horticole, fiind un produs inovator care completează paleta de legume disponibile pentru consumatorii din România.

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