„România a fost reprezentată de un lot de elevi de excepție, care a obținut rezultate remarcabile. Din echipa națională a făcut parte și David Georgescu, elev al Colegiului Național C.D. Loga din Timișoara, care a cucerit medalia de aur, confirmând încă o dată nivelul înalt al pregătirii elevilor din județul Timiș și performanța în domeniul informaticii și al inteligenței artificiale”, a transmis Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

România a participat la competiție cu un lot format din opt elevi, care au obținut în total trei medalii de aur, două medalii de argint și trei medalii de bronz.

Medaliile de aur au fost câștigate de Alexandru Thury-Burileanu (Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța), Roland Petrean (Colegiul Național Silvania, Zalău) și David Georgescu (Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga, Timișoara).

La categoria argint, Mihnea-Teodor Stoica (Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București) și Darius-Adrian Dobre (Colegiul Național de Informatică Matei Basarab, Râmnicu Vâlcea) au impresionat juriul.

Medaliile de bronz au fost obținute de Iulian Nistor (Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, Cluj-Napoca), Daniel-Antoniu Bence-Muk (Colegiul Național George Barițiu, Cluj-Napoca) și Matei-Tudor Pop (Liceul Teoretic Avram Iancu).

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