Silcotub a consumat peste 6,5 milioane metri cubi de gaze la Călărași

Silcotub SA, controlată de Tenaris, este cel mai mare producător local de țevi din oțel fără sudură și un pilon de bază al industriei românești, potrivit Profit.ro.

Raportările oficiale de mediu ale companiei arată că numai la oțelăria operată în Călărași a fost utilizat anul trecut un volum total ce depășește 6,5 milioane de metri cubi de gaze naturale, echivalentul a aproximativ 69.000 MWh.

Procesul tehnologic desfășurat la punctul de lucru din Călărași necesită un aport energetic constant și masiv. Gazul natural este folosit direct în procesul de producție la insuflarea în cuptorul electric, precum și în etapele critice de preîncălzire a oalelor de turnare și a distribuitoarelor.

Pe lângă combinatul din Călărași, prezenta industrială a grupului în România este susținută de alte două unități majore de producție. Este vorba despre fabrica principală de țevi de la Zalău și de unitatea specializată în producția de prăjini de pompare situată la Câmpina.

În 2025, Silcotub a raportat un profit net de peste 227 de milioane de lei, în condițiile în care veniturile totale s-au ridicat la 3,46 miliarde de lei. Totodată, producătorul rămâne unul dintre cei mai stabili angajatori din industria grea, menținând un efectiv mediu de aproximativ 1.850 de salariați.

Până la această dată, OMV Petrom a mai semnat contracte de vânzare de gaze din Neptun Deep cu compania germană Uniper și cu Energocom din Republica Moldova.

Ce include proiectul

Perimetrul Neptun Deep este cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre, având resurse estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi. Investițiile totale derulate de parteneriatul dintre OMV Petrom și Romgaz se ridică la până la 4 miliarde de euro în faza de dezvoltare.

Petrom și Romgaz, cei mai mari producători de gaze din România și din regiune, au finalizat, recent, instalarea platformei offshore „Neptun Alpha”. Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat sâmbătă, 25 iulie, că România se apropie cu pași repezi de prima moleculă de gaz extrasă din Marea Neagră.

Proiectul Neptun Deep include 10 sonde pe zăcămintele Pelican Sud și Domino, trei sisteme de producție submarine, o conductă de gaze naturale către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor. Instalarea platformei „Neptun Alpha” marchează un pas major, alături de finalizarea conductei submarine de 160 km, în timp ce construcția stației de la Tuzla continuă.

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