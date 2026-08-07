Toți cei patru s-au acomodat treptat cu noul mediu, stropind apă în toate părțile, înainte de a-și întinde gâtul pentru a apuca câteva frunze pe care să le mestece.

Născuți la începutul anului 2024 în munții din nord-estul României, Anita, Alexandra, Chance și Thomas au fost duși „foarte devreme” de mama lor în apropierea aglomerărilor urbane, „unde coșurile de gunoi ofereau o sursă ușoară de hrană”, relatează parcul zoologic Sainte-Croix.

Puii de urs au fost găsiți, la vârsta de abia șase sau șapte luni, în timp ce rătăceau singuri, „expuși la numeroase pericole”. Mama lor „a fost, din păcate, victimă a braconajului”, a declarat pentru AFP directorul zoologic al parcului din Moselle, Anthony Kohler.

Chance, unul dintre cei patru pui de urs brun ajunși în Franța, Foto: AFP

Nicușor Dan a întors în Parlament legea care prevedea o cotă de vînătoare de 900 de urși

România, care adăpostește cea mai mare populație de urși bruni din Europa, între 10.000 și 12.000 de exemplare, a autorizat în 2025 creșterea cotelor de vânătoare pentru această specie la 500 de exemplare și vrea să o mărească acum la circa 900 de exemplare.

O decizie care a fost luată în contextul în care autoritățile române constată de mai mulți ani „o creștere a conflictelor dintre oameni și urși”, în special în zonele turistice rurale și montane.

Se pare că, din 2004, 27 de persoane au fost ucise de urși în țară, „dintre care 19 în ultimii cinci ani”, subliniază Parcul Național Sainte-Croix. Aceste cifre se explică în special prin accesul mai ușor la deșeurile umane, care atrag animalele, dar și prin prezența „crescută” a oamenilor în mediul natural.

Legea privind aprobarea cotelor de prevenție și intervenție la populația de urs brun a fost retrimisă în Parlament pentru reexaminare. Președintele Nicușor Dan s-a poziționat ferm împotriva formei actuale a actului normativ care stabilea un plafon de recoltare de aproape 900 de exemplare, argumentând că textul legislativ favorizează vânătoarea comercială în detrimentul protejării reale a cetățenilor și a gospodăriilor.

Puii de urs au fost găsiți, la vârsta de abia șase sau șapte luni, în timp ce rătăceau singuri, Foto: AFP

Anita, Alexandra, Chance și Thomas i-au cucerit pe francezi

Acești factori cresc „în mod automat” numărul incidentelor, dar nu înseamnă în niciun caz „că fiecare întâlnire este conflictuală”, a ținut să reamintească parcul zoologic, care este primul care beneficiază de un transfer de urși din partea sanctuarului „Libearty Bear Sanctuary”, unde erau găzduiți până atunci Anita, Alexandra, Chance și Thomas.

Acești patru frați și surori au fiecare o personalitate distinctă, astfel încât parcul le-a atribuit porecle: Thomas „cel ștrengar”, Alexandra „cea discretă”, Anita „cea curioasă” sau Chance „cel expresiv”.

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