Laura Cosoi se preocupă de creștinarea celei de-a cincea fetițe, Nina, chiar dacă își împarte timpul între responsabilitățile zilnice de mamă și pregătirile logistice.

În mediul online, ea a făcut o declarație sinceră despre agitația din această perioadă: „Ea mănâncă singură și eu sunt prinsă de câteva zile cu pregătirile pentru botezul din Maramureș care va avea loc la final de lună”.

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Actrița a adus-o pe lume pe micuța Nina la finalul lunii iulie, devenind mamă pentru a cincea oară. Ea și soțul ei, Cosmin Curticăpean, mai au împreună patru fete – Rita, Vera, Lara și Aida -, toate fiind botezate în Maramureș, păstrând astfel o tradiție de familie importantă pentru ei.

Alegerea bisericii romano-catolice din Baia Sprie, Maramureş poartă o încărcătură emoțională deosebită pentru întreaga familie. Maramureșul este locul în care s-a născut și a copilărit soțul ei, Cosmin Curticăpean, dar și locul special în care cei doi au ales să își unească destinele.

Deși perioada actuală presupune un efort logistic considerabil pentru coordonarea unei familii numeroase, vedeta pune la punct ultimele detalii pentru călătoria în nordul țării.

Slujba de creștinare a micuței Nina va aduna laolaltă membrii familiei și prietenii apropiați ai cuplului. Ceremonia din Maramureș se va desfășura într-un cadru intim, departe de agitația din Capitală, continuând povestea pe care Laura și Cosmin o scriu alături de fetele lor.

Ce spune Laura Cosoi despre al șaselea copil

Întrebată dacă ia în calcul venirea pe lume a celui de-al șaselea copil, actrița a recunoscut că îi place această etapă din viață, însă rămâne ancorată în realitate.

„Sincer, dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori. Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta. Dar, realist vorbind, nu cred că se va mai întâmpla. Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam foarte serios despre un alt copil. Ne doream, dar nu ne gândeam că se va întâmpla atât de repede. Am rămas însărcinată foarte repede, la doar două luni după ce am vorbit despre asta. Pentru noi a fost o minune”, a mărturisit Laura Cosoi pentru Cancan.



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