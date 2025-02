Ediția a 15-a a sezonului 2 „Power Couple România – La bine și la greu”, difuzată pe 12 februarie 2025, a adus momente intense și pline de emoții pentru telespectatori. Competiția a ajuns între cele mai dificile etape, iar cuplurile rămase în concurs au fost supuse unor probe extreme.

Concurenții au avut de înfruntat provocări deosebite: fetele au trecut printr-o probă plină de suspans într-un cimitir, în timp ce băieții s-au transformat în supereroi. Din nefericire pentru Cesima Nechifor și Theo Zeciu, ambele probe au fost pierdute, ceea ce i-a plasat automat pe lista propunerilor pentru eliminare.

Proba de cuplu și clasamentul final

Proba de cuplu din această ediție a adus o nouă provocare: concurenții au trebuit să colaboreze pentru a finaliza un test de precizie și rezistență. Cesima Nechifor a zburat cu deltaplanul, în timp ce Theo Zeciu a realizat partea fizică a probei. Cuplul a reușit să adune 1.200 de puncte, dar nu a fost suficient pentru a-i salva de la eliminare.

La finalul probei, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au reușit să obțină cele mai multe puncte, câștigând și un bonus de 2.000 de euro. Pe locul doi s-au clasat Bella Santiago și Nicu Grigore. Pe baza punctajelor, al doilea cuplu propus pentru eliminare a fost Anca și Vlad Munteanu (DOC), care deținea superputerea săptămânii.

DOC a întors votul și i-a trimis acasă pe Theo Zeciu și Cesima

La consiliul eliminatoriu, concurenții au fost invitați de Dani Oțil să voteze cine merita să rămână în competiție. Rezultatele au fost strânse, dar Cesima Nechifor și Theo Zeciu au obținut cele mai multe voturi de salvare. Totuși, momentul decisiv a venit odată cu activarea superputerii de către Anca și Vlad Munteanu (DOC). Cu ochii în lacrimi, Anca a citit mesajul din plic: „Aveți dreptul de a răsturna rezultatul votului.”

Astfel, DOC și Anca Munteanu au decis să se salveze, ceea ce a dus la eliminarea lui Cesima Nechifor și Theo Zeciu din competiție. Momentul a fost unul plin de emoții, iar despărțirea de ceilalți concurenți a fost grea pentru toată lumea.

„Chiar dacă am avut votul majorității, cred că ne-a surprins pe toți superputerea de azi. Experiența noastră de la această emisiune ne-a întrecut orice așteptări; am trecut prin toate emoțiile împreună, ca și cuplu, dar și alături de voi. Am râs, am plâns, ne-am frustrat, ne-am bucurat, exact ca în viața de zi cu zi. Mai presus de toate, ne bucurăm nespus că am trecut împreună cu voi și prin asta. Vă mulțumim din suflet, Power Couple, pentru experiență și vă mulțumim din suflet pentru toată susținerea și încurajările voastre. Vă iubim!”, a transmis Theo Zeciu, după ce a fost eliminat din competiție.

„Nici dacă scria un scenarist nu ieșea așa. Anca și Doc au luat superputerea. Au ajuns tot ei la eliminare. Au fost votați sa plece. Singura superputere din acest sezon ce putea întoarce votul”, a fost și reacția lui Dani Oțil.

Competiția „Power Couple România – La bine și la greu” devine din ce în ce mai intensă, iar telespectatorii așteaptă cu nerăbdare următoarea ediție pentru a vedea ce noi provocări și surprize le sunt pregătite concurenților rămași în cursa pentru marele premiu.

