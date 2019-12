De Livia Lixandru,

„Când am fost la Eurosivison mi-am dat seama ce înseamnă mândria și cum îți explodează inima de bucurie. Romania are aceasta sclipire de geniu care a fost dusă peste hotare și care a făcut în asa fel încât oamenii de pretutindei să afle unde este Romania, sa afle valorile în muzica, sport”, a spus acesta la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Mă consider și eu în lumea mea, în pătrățica mea, in ce fac eu, un ambasador în tot ceea ce înseamnă ideea de Romania”, a mai adăugat artistul.

Recent, Cezar s-a despărțit de iubita lui, după ce au declarat că se vor căsători și că sunt pregătiți să devină părinți.

„Am dreptul să fiu fericit şi cu asta am spus tot ceea ce însemn eu în momentul de faţă din punct de vedere sufletesc. Toţi greşim, nu suntem perfecţi. Andreea a trecut peste, dar eu am fost cel care a insistat şi mi-am dorit din plin relaţia, am cerut-o în căsătorie.

Nu a funcţionat relaţia, nu am avut un schimb afectiv pe care mi l-aş fi dorit. Femeia trebuie să aibă grijă de bărbatul ei. Eu sunt stimulat de un ceai la final de zi, ceea ce nu s-a întâmplat”, a spus Cezar Ouatu la Antena Stars, potrivit Spynews.



Citeşte şi:

Vorbești rumañol? Lingvist: “Românii din Spania creează o nouă limbă latină”

STENOGRAME. Cum să truchezi o licitație de 1,5 miliarde de lei pentru garnituri de metrou pe magistrala Drumul Taberei și să scapi fără închisoare!

Ce se întâmplă în Albania după cutremurul devastator. Reporterul Libertatea dă detalii de la fața locului

GSP.RO „SCANDAL în România!" Turcii au aflat de ce n-a fost invitat Gheorghe Hagi la tragerea la sorți

HOROSCOP Horoscop 2 decembrie 2019. Pentru Lei începe o perioadă complet diferită