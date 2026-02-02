Chappell Roan, cunoscută pentru hitul „Hot to Go”, a primit anul acesta două nominalizări și a revenit pe covorul roșu pentru a doua sa apariție la prestigiosul eveniment.

Chappell Roan la Premiile Grammy 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Dacă în 2025 a impresionat cu un debut spectaculos, în 2026, cântăreața a reușit să ridice ștacheta și mai sus. Chappell Roan a atras toate privirile într-o rochie personalizată Mugler, realizată din material transparent, cu un design îndrăzneț. Sub rochie se putea observa lenjeria neagră purtată de artistă, iar pentru interviurile de pe covorul roșu, aceasta a completat lookul cu o capă vișinie asortată. Părul lung, roșcat a fost lăsat lejer pe umeri. Ținuta vaporoasă lăsa la vedere tatuajele delicate ale artistei, inclusiv un impresionant tatuaj amplu pe spate, vizibil în momentul în care și-a dat jos capa asortată, transparentă, cu glugă.

„Îmi place să sparg tiparele”, a declarat Chappell Roan pentru E!, într-un interviu acordat pe covorul roșu lui Zuri Hall.

Inspirația pentru apariția sa a venit din colecția couture primăvară/vară 1998 „Jeu de Paume” semnată de Manfred Thierry Mugler, reinterpretată pentru sezonul primăvară/vară 2026 de Miguel Castro Freitas. Roan a fost nominalizată la categoriile „Record of the Year” și „Best Pop Solo Performance” pentru piesa „The Subway”, lansată la finalul lunii iulie. Printre rivalele sale la aceste categorii se numără și Sabrina Carpenter, cea care a pierdut în 2025 titlul de „Best New Artist” în fața lui Roan.

Cu doar câteva zile înainte de ceremonie, artista a fost onorată la Resonator Awards 2026, organizate de organizația nonprofit We Are Moving the Needle. Nancy Wilson, membră a trupei Heart, i-a înmânat premiul Harmonizer Award, pentru modul în care își folosește muzica drept instrument de schimbare socială.

„Cred că este datoria unui artist – și a oricui are bani – să îi ofere mai departe”, a declarat Roan. „Nu știu ce altceva înseamnă armonia, dacă nu a dărui. Așa că vă mulțumesc pentru această recunoaștere.”

Încă de la începutul carierei, Chappell Roan a fost vocală în ceea ce privește problemele sociale, criticând deschis casele de discuri în discursul său de acceptare a premiului „Best New Artist” din 2025 și cerând condiții mai bune pentru artiști, inclusiv salarii decente și acces la servicii medicale.

