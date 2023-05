„Am fost înscrisă de băiatul meu. Nimic nu e întâmplător în viața asta, și poate asta e ocazia ca viața mea să se schimbe. (…) Aveam 30 de ani când am plecat în Italia. Băiatul cel mare, Alex, avea aproape 7 ani și cel mic – 2 ani și 10 luni”, a mărturisit aceasta.

Pentru că și-a dorit să-i impresioneze pe jurați cu talentul său în arta culinară, concurenta s-a decis să le facă un preparat care să le încânte papilele gustative. Aceasta a venit în fața chefilor cu o rețetă de panzerotti.

Ioana Clemansa Sandu-Alexe a pășit cu emoții în platoul show-ului culinar, însă foarte încrezătoare în farfuriile sale.

„În 2005 am rămas fără serviciu. Am decis că trebuie să fac ceva, aveam 2 copii deja. Am luat taurul de coarne și am plecat afară.

M-am gândit că o să fie pentru câteva luni și, într-un final, s-au făcut 14 ani dus-întors. Așa mi-am petrecut viața. Dacă ar fi să o iau de la început, nu aș mai face asta. Când ești tânăr vezi lucrurile diferit.

Am pierdut ce a fost mai frumos. Copilăria lor și să fiu mamă. Este foarte greu ca mamă să îți lași copiii”, a mărturisit Ioana Clemansa Sandu-Alexe.

Povestea de viață a concurentei l-a făcut pe chef Sorin Bontea să facă dezvăluiri dureroase despre trecutul său.

„Nici eu nu i-am văzut, serios. Veneam acasă odată la 7-8 luni. Am trecut și eu prin genul ăsta de plecat de acasă”, a spus chef Sorin Bontea la Antena 1.

