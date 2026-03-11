„Chefi la cuțite”, 11 martie 2026. Se lasă cu ceartă în platoul show-ului culinar de la Antena 1

Ediția de ieri seară „Chefi la cuțite” s-a impus ca lider de audiență, chef Richard Abou Zaki obținând o frumoasă victorie la amuletă. Diseară, tensiunea va crește în bucătăria juraților, acolo unde se va încinge un conflict puternic chiar în timpul sesiunii de gătit. Rămâne de văzut dacă Micutzu, invitatul serii la degustare, va reuși să-i liniștească după jurizarea lui sau, dimpotrivă, va pune paie pe foc…

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 00:01, ediția de ieri „Chefi la cuțite” a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.4 puncte de rating și 20.3% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5.3 puncte de rating și 19.9% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, „Chefi la cuțite” înregistrând 5.4 puncte de rating și 16.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.6 puncte de rating și 14% cotă de piață. La nivel național, „Chefi la cuțite” a ocupat prima poziție, cu o audiență de 5.2 rating și 15.5% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.9 puncte de rating și 14.7% cotă de piață. În minutul de aur, 22:00, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri „Chefi la cuțite”.

Implicați din nou total în lupta pentru amuletă, chefii au creat, de data aceasta, farfurii spectaculoase folosind diverse tipuri de pește – la care au asociat ingredientele impuse de Irina Fodor și la proba deserturilor de luni seară. Așadar, coșmarul chefilor, caviarul, stridia, trufa și katsuobushi au revenit, însă în alt context. Iar acum, cele 5 puncte și valoroasa amuletă au ajuns la chef Richard Abou Zaki, după o jurizare atent făcută de Monica Tatoiu.

Se lasă cu ceartă în platoul emisiunii „Chefi la cuțite”

Întrecerea chefilor continuă intens și în această seară, când se lasă cu ceartă în platoul emisiunii. Sesiunea de gătit a juraților va fi marcată de un conflict puternic, iar asta tocmai la amuleta la care invitatul la degustare este… Micutzu, actorul consacrat în lumea comediei. Întâlnirea cu degustătorul ar trebui să aducă multă bună dispoziție în platou. Dar rămâne de văzut care dintre jurați va râde la urmă, cu o nouă amuletă în palmares. Telespectatorii vor descoperi verdictele celei de-a șasea ediții „Chefi la cuțite” la Antena 1 și AntenaPLAY, diseară, de la 20:30.