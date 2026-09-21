Cheloo și-a pierdut răbdarea la „Asia Express” 2026. „Nu-mi place să stau la mila oamenilor. Am greșit emisiunea”

Cheloo și Mihai Ban întâmpină des probleme la „Asia Express 2026”, atunci când vine vorba de făcut autostopul. Concurenții au ajuns în prima etapă din China, în ediția de duminică seara, 20 septembrie, iar lucrurile au început să se complice, răbdarea acestora fiind pusă la grea încercare.

Cheloo și Mihai Ban au avut parte de un conflict în ediția din 20 septembrie 2026, la Asia Express. Misiunea „autostopul” le-a testat limitele celor doi și le-a pus la încercare răbdarea.

Aglomerația, barierele lingvistice și agitația din Shenzhen au pus la încercarea răbdarea echipelor și capacitatea de a se adapta la situații-limită. După ce a intrat în conflict cu Mihai Ban, din cauza unei neînțelegeri cu privire la direcția în care trebuie să meargă, artistul a cedat și a spus că nu vrea să stea la mila oamenilor.

„Întreb 10 taximetriști, dacă nu, îl calc în picioare. Nu-mi place să stau la mila oamenilor, am greșit emisiunea, înțeleg, dar trebuie să luăm o decizie. Hai pe partea pe care au plecat toți enoriașii și vedem dacă găsim o mașină contra unui ceas de care nu îmi pasă. Atât am la mine”, a declarat Cheloo, la Asia Express.

Fără doar și poate, surpriza acestui sezon „Asia Express” este chiar Cheloo. Chiar dacă telespectatorii se așteptau să adopte un stil imprevizibil, nimeni nu ar fi crezut că artistul a plecat în competiție fără să știe regulamentul emisiunii. Cu stilul caracteristic, Cheloo ne-a declarat că a învățat regulile jocului abia după două săptămâni și că nu a fost preocupat nici de cazare, nici de experiența în sine, în schimb, spune că ar putea participa la „Asia Express” în fiecare an.