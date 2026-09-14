Cheloo a mers la „Asia Express” fără să știe regulamentul. „După vreo două săptămâni l-am învățat”

Fără doar și poate, surpriza acestui sezon „Asia Express” este chiar Cheloo. Chiar dacă telespectatorii se așteptau să adopte un stil imprevizibil, nimeni nu ar fi crezut că artistul a plecat în competiție fără să știe regulamentul emisiunii. Cu stilul caracteristic, Cheloo ne-a declarat că a învățat regulile jocului abia după două săptămâni și că nu a fost preocupat nici de cazare, nici de experiența în sine, în schimb, spune că ar putea participa la „Asia Express” în fiecare an.

Artistul a recunoscut fără ocolișuri că a plecat în „Asia Express” fără să știe regulamentul emisiunii și că nici nu s-a obosit prea tare să înțeleagă despre ce este vorba. Totul a venit pe parcurs, fără să depună prea mare efort.

M-am uitat pe bucăți la celelalte sezoane. Da, e adevărat, când am plecat, în prima zi de Asia Express, nu știam regulamentul. Și după vreo două săptămâni l-am învățat”, a declarat Cheloo în exclusivitate pentru Libertatea.

Cu alte cuvinte, în timp ce ceilalți concurenți încercau să înțeleagă rapid mecanismul competiției, să facă strategii pentru a câștiga imunitate sau amulete, Cheloo încerca să ia totul ca atare.

Nu am o problemă. Pot să fac Asia Express în fiecare an”, a mai spus artistul.

În stilul caracteristic, direct și fără menajamente, artistul a descris, pe cât se poate de neobișnuit, modul în care vede fenomenul din jurul emisiunii. Ba mai mult, extrem de asumat, a spus că privește „Asia Express” ca pe un show care trebuie tratat exact ca atare.

Știi cum e? Iei un balon, îl umpli cu urină și după aia îl arunci de la balcon. Cam așa. Toată lumea își umflă rezultatele. Este o emisiune așa cum este și o tratezi ca atare”, a mai spus Cheloo pentru Libertatea.

Dacă vă gândeați că mărturisirile se opresc aici, vă înșelați, căci Cheloo recunoaște că nici măcar nu a fost foarte atent la propria experiență din cadrul competiției. Așa că lucrurile care pentru alți concurenți ar fi putut deveni adevărate coșmaruri, cum ar fi căutarea cazării sau autostopul, pentru el nu au reprezentat o prioritate. Poate tocmai această detașare a făcut ca participarea lui să fie una dintre cele mai comentate din sezon.

Să știi că nu am fost foarte atent la emisiune. Eu nu sunt atent la ce trăiesc. Nu a contat pentru mine cazarea sau altele. Sunt foarte rezistent chiar dacă nu par”, a mai declarat Cheloo în stilul caracteristic.