Lansat pe 17 iulie 2026, lungmetrajul cu Matt Damon în rolul legendarului rege grec Ulise aduce o adaptare spectaculoasă a poemului antic al lui Homer.

Povestea urmărește călătoria plină de pericole a eroului, care încearcă să se întoarcă acasă după Războiul Troian, înfruntând zei răzbunători, monștri marini și vrăjitoare, pentru a-și reîntâlni soția, Penelopa (interpretată de Anne Hathaway), și fiul său, Telemachus (Tom Holland), amintește The Tribune.

„Odiseea” beneficiază de o distribuție impresionantă. Zendaya joacă rolul zeiței Atena, Robert Pattinson pe Antinous, Lupita Nyongo interpretează personajele Elena din Troia și Clitemnestra, iar Charlize Theron pe nimfa Calipso. Din distribuție fac parte și Jon Bernthal în rolul lui Menelau, John Leguizamo ca Eumeu și Travis Scott ca menestrel.

Povestea lui Ulise a fost adaptată anterior în diferite formate. Printre cele mai cunoscute versiuni se numără filmul Ulysses din 1954, cu Kirk Douglas, comedia satirică O Brother, Where Art Thou? din 2000, regizată de frații Coen, și miniseria din 1997, regizată de Andrei Konchalovsky, cu Armand Assante în rol principal.

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