În diferite interviuri, Oana Roman a dezvăluit că încearcă să îi ofere Isabelei tot sprijinul de care are nevoie, mai ales că fetița a suferit mult la divorțul părinților. Acum, într-un interviu exclusiv la WOWnews, Oana Roman a dezvăluit cât primește Isabela pensie alimentară de la fostul soț și cine a stabilit suma.

Oana Roman e mamă singură

Timp de trei ani, Marius Elisei nu a dorit să plătească pensia alimentară, însă după ce Oana Roman l-a dat în judecată, lucrurile s-au întors la normal. „El este obligat prin acordul parental să plătească o pensie alimentară de 500 de lei pe lună. Nu a plătit timp de trei ani, l-am executat, a plătit-o și acum plătește 500 de lei pe lună. Aceasta este suma pe care el a dorit să o trecem în acordul parental.

Am lăsat la atitudinea lui ce sumă dorește să plătească pentru Isa și el a spus că poate plăti 500 de lei și aia a fost suma pe care am trecut-o în acordul parental. Tot acolo, el și-a dorit să trec că în sarcina mea rămâne întreținerea și îngrijirea Isei și eu nu am avut o problemă”, a declarat Oana Roman, în emisiunea „Online story”, conform wowbiz.ro.

Ulterior, cu ochii în lacrimi, Oana Roman a povestit despre divorț. „Divorțul eu l-am dorit și a fost doar finalitatea unui proces lung în care nu știam cum să fac să scap. Nu divorțul m-a afectat, ci ce am trăit înainte, în ultimii ani. Aia e problema și este o traumă care nu trece nici cu terapie, nici cu nimic.

Aia e ceva ce nu va mai trece niciodată. Separarea definitivă a fost doar finalul unui proces lung pe care eu mi l-am dorit foarte tare să se întâmple. Aia a fost un succes mare. Nu reușeam să mă separ, pentru că nu am vrut să fac circ, scandal, să chem poliția, nu am vrut să fac asta. Eram în casa mea și plecarea cu rugăminți frumoase nu se putea.

Ba chiar mi s-a și spus: «nu plec decât dacă mă scoți cu poliția». El știa că nu pot să fac asta, pentru că aveam un copil, care nu merita să vadă așa ceva și atunci am încercat să fac lucrurile astea civilizat, explicând cu vorba bună. Apoi, luasem decizia asta de totală lipsă de comunicare, îi scriam mesaje «te rog, pleacă». Doi ani nu s-a putut”, a declarat Oana Roman, la WOWnews.

Ce relație are acum Isabela cu Marius Elisei

Oana Roman a vorbit deschis despre relația dintre fiica ei, Isabela, și fostul ei soț, Marius Elisei, comentând despre întâlnirile rare dintre aceștia. De-a lungul timpului, vedeta a subliniat în repetate rânduri faptul că, după separarea de Marius, legătura dintre el și fiica lor s-a deteriorat, iar întâlnirile au devenit tot mai puține.

Recent, paparazzii Spynews.ro au surprins imagini cu Marius Elisei și Isabela împreună, la o plimbare și la mall, ceea ce a stârnit o reacție din partea Oanei Roman. La un eveniment monden, aceasta a comentat aceste imagini, mărturisind că astfel de momente sunt foarte rare și că întâlnirile dintre tată și fiică au loc doar de câteva ori pe an.

„Au fost la o plimbare care a durat fix o oră și jumătate. A fost a doua întâlnire a lor din acest an, s-au mai văzut o dată după ziua ei, undeva pe 24-25 februarie, tot pentru o oră și jumătate. Așadar, cele două întâlniri din acest an au fost de o oră și jumătate fiecare. Probabil va mai fi una peste vreo trei luni și încă una la final de an. Cam asta e succesiunea: 3-4 întâlniri pe an, de maximum o oră și jumătate, două, nimic mai mult. Mă mir că fix în ziua în care s-a întâlnit cu ea, a doua oară în acest an, din cele 3-4 dăți maxime în care se văd, paparazzii au fost chiar acolo. Mi se pare foarte ciudat, dar asta e”, a spus Oana Roman pentru Spynews.ro.

Și a continuat: „Ideea e că nu petrece mult timp cu el, din păcate, chiar dacă, prin această mișcare, s-a dorit să se arate că există grijă și timp petrecut împreună. Nu e chiar așa”.

