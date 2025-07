Anca Dinicu se află pentru prima dată în postura de jurat și este foarte încântată de proiect. Și-a revenit aproape complet după naștere și se află într-o formă de invidiat. „Am pus 30 de kilograme, am dat 20, mai am 10. Sunt în grafic cumva”, a spus încântată Anca Dinicu pentru Click.

Legat de postura de jurat al emisiunii The Ticket, vedeta este extrem de încântată. „Cum să ratez această ocazie? Cam cum era să zic că nu, eu nu vreau să fiu jurat.

Normal că vreau să fiu în gașca asta. Nu mai vreau să-mi fac așteptări niciodată. Vreau să mă surprindă atunci să nu-mi mai fac eu filme în cap înainte și după aia să fiu dezamăgită. Dar, de data asta nu o să fie cazul, cu siguranță, pentru că mi se pare formula ideală și da, n-am așteptări”, a spus Anca.

Cât timp se află la filmări, băiețelul Ancăi Dinicu este pe mâini bune. „Profesional am luat-o treptat. Din februarie am început să joc un spectacol pe săptămână sau mai răruț, așa, dar acum am revenit aproape 100%. Dacă mă întrebi de programul de acasă, de exemplu, aseară, la unu noaptea, decojeam niște vinete.

Micuțul rămâne cu soacra și cu iubitul meu. Fac cu schimbul. Eu nu o să filmez zilnic, adică o să fie ok. O zi îl văd, o zi nu prea îl văd sau îl văd seara, înainte de culcare dacă nu doarme când ajung eu acasă.”, a mai adăugat Anca Dinicu.

