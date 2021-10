Radu Dumitrescu e obișnuit cu emisiunile televizate, de o bună perioadă el apare la postul de televiziune Paprika, în emisiunea „Şi mai multă culoare în farfurie”. Iată că acum va fi și jurat la „MasterChef”, la PRO TV.

În trecut, bucătarul a fost corporatist, chiar și director de bancă. S-a confruntat și cu probleme cu greutate, cântărea peste 120 de kilograme. Într-un interviu pentru click.ro, el a povestit despre parcursul lui. „Provin de pe malul Dunării şi e o moştenire de familie să gătesc bine. Nu am o reţetă specială, multe din ele vin din copilărie. Norocul meu a fost că vin dintr-o familie de gurmanzi.

La mine în familie se mânca mult, bunica din această cauză a şi murit, la 200 de kilograme. Şi eu am fost mai gras, am avut 128 de kilograme. Am slăbit cu sport şi regim. Am fost director de bancă şi după ce am plecat de acolo am mâncat, cerea organismul, era modul meu de refulare. Acum 15 ani, aveam puţin peste 30 de ani, am slăbit în 8 luni 40 de kilograme. Dietă, fără alcool, fără dulciuri, cu multă mişcare, atunci mi-am descoperit pasiunea pentru munte”, a declarat el.

Chef Radu Dumitrescu, primele declarații despre „MasterChef”

„Mă bucur să fac parte din proiectul MasterChef, alături de colegii mei. Am început filmările și deja am întâlnit câțiva oameni mișto, care își urmează pasiunea. Caut să descopăr persoane care nu se tem să fie inventive și să-și personalizeze farfuriile.

Sigur că e important să știi să gătești, dar caracterul și personalitatea definesc un bun bucătar. Caut gusturi perfecte, ingrediente simple – nu-mi plac complicațiile, iar, la final, farfuria trebuie să fie perfectă. «Less is more» pentru toată lumea… și pentru noi, ca jurați, și pentru ei, ca și concurenți. În bucătăria MasterChef, ajung doar cei care își depășesc limitele și fac față oricărei provocări sub presiune”, a zis Chef Radu Dumitrescu.

