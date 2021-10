„MasterChef” revine la Pro TV. Chef Hadad, Chef Foa și Chef Dumitrescu vor juriza concurenții

Chef Joseph Hadad, Chef Foa și Chef Radu Dumitrescu formează echipa de specialiști care va juriza preparatele celor înscriși în cel mai cunoscut show culinar. Emoționați și motivați să impresioneze, concurenții sunt pregătiți să aducă în fața bucătarilor farfuria în care au pus speranță, creativitate și toate cunoștințele lor culinare. Ca să poată avea șansa la marele premiu, cei care s-au înscris în competiție trebuie să primească cel puțin doi de „da”.

Odată ajunși în bucătăria „MasterChef”, va începe adevărata luptă culinară, iar cei mai buni se vor califica pentru probele finale. Dueluri, provocări, situații limită și, cel mai important, gândul că preparatele lor trebuie să fie pe gustul bucătarilor.

Chefii sunt pregătiți să descopere cel mai bun bucătar. Au stiluri diferite, însă, împreună, sunt combinația perfectă pentru a găsi următorul câștigător „MasterChef România”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Mă bucur și mă simt onorat să fac parte din juriul MasterChef și în acest sezon. Este un show culinar ce promovează pasiunea adevărată pentru gastronomie. Am alături de mine doi colegi de breaslă profesioniști, cu care sunt convins că voi face o echipă foarte bună.

Aștept cu nerăbdare să cunosc toți concurenții, să descopăr gusturi și idei, să le văd bucuria din priviri și dorința de a ajunge cât mai departe. Vreau să văd în farfurie creativitate, combinații de arome și texturi, gust și mult suflet. Ca în orice competiție, cel mai important este să pui suflet în ceea ce faci și asta doresc să le transmit tuturor concurenților”, a spus Chef Joseph Hadad.

„Mă bucur să revin la MasterChef acum, într-un moment în care pasiunea pentru gătit a cuprins toată România. În ultimul an, am senzația că sunt într-o bucătărie imensă, care fierbe de forfortă să scoată cele mai bune preparate. Sub această presiune descoperi cele mai bune talente. Cam așa cred că va fi noul sezon MasterChef.

Mai mult, având în vedere partenerii de jurizare pe care îi am, va fi senzație. De Joseph mă leagă multe amintiri, iar cu Radu am avut chimie de la primele probe pentru filmări. Fiecare dintre noi are abordări diferite ale bucătăriei, așa că tot acest proces va fi foarte interesant atât pentru noi, dar mai ales pentru concurenți”, a declarat Chef Foa.

„Mă bucur să fac parte din proiectul MasterChef, alături de colegii mei. Am început filmările și deja am întâlnit câțiva oameni mișto, care își urmează pasiunea. Caut să descopăr persoane care nu se tem să fie inventive și să-și personalizeze farfuriile.

Sigur că e important să știi să gătești, dar caracterul și personalitatea definesc un bun bucătar. Caut gusturi perfecte, ingrediente simple – nu-mi plac complicațiile, iar, la final, farfuria trebuie să fie perfectă. <> pentru toată lumea… și pentru noi, ca jurați, și pentru ei, ca și concurenți. În bucătăria MasterChef, ajung doar cei care își depășesc limitele și fac față oricărei provocări sub presiune”, a zis Chef Radu Dumitrescu.

Citeşte şi:

Jake Gyllenhaal, despre scenele de amor filmate cu Jennifer Aniston: „A fost o tortură”

FILMĂRI DE LA MEDICI. 23 de paturi de la terapia intensivă a Spitalului Foișor stau goale

Lecția singurei comune cu zero cazuri COVID de la începutul pandemiei

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ion Țiriac, propunerea DECENIULUI pentru Iohannis: „Mâine dimineață dau 30 de milioane de euro!”

Playtech.ro BOMBĂ! Prețul împăcării dintre Monica Gabor și Mr. Pink. Ireal ce a primit fosta soție a lui Irinel Columbeanu

Observatornews.ro Premieră în România: "gigantul" Antonov AN-225 Mriya a aterizat pe Otopeni. E singurul avion din lume, de acest tip, rămas operaţional

HOROSCOP Horoscop 7 octombrie 2021. Scorpionii trebuie să dea dovadă de flexibilitate și să respecte limitele bunului simț

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!