Opt lei se vor afla în sezonul 4 „Imperiul Leilor” în fața celor de acasă, unii având deja câteva sezoane în care au schimbat destine, iar alții fiind pentru prima dată în acest rol.

Opt investitori la „Imperiul Leilor”, sezon 4

Printre cei care revin se află: veteranul, Dragoș Petrescu, cunoscut celor de acasă încă din primul sezon, fondatorul lanțului de restaurante City Grill, Dan Șucu, creatorul și proprietarul celui mai important brand românesc de mobilă și home deco, Mobexpert și Cristina Bâtlan, fondatoarea și proprietara brandului Musette, care se află în show încă de la sezonul doi și dr. Wargha Enayati, fondatorul rețelei private Regina Maria și al Enayati Medical City, aflat în emisiune de anul trecut.

Alături de aceștia vor fi patru noi investitori: Daniel Mischie, CEO City Grill, Mircea Căpățînă, cofondator & director de marketing SmartBill, Felix Pătrășcanu, proprietar Fan Courier și Răzvan Raț, cunoscutul fost fotbalist și investitor în domeniul tehnologiei și al afacerilor imobiliare.

Cine e Daniel Mischie, investitor la „Imperiul Leilor”, sezon 4

Daniel Mischie este unul dintre cei trei proprietari ai grupului de restaurante „City Grill”, alături de Dragoș Petrescu și familia Alecu. Acesta este de profesie economist. A absolvit Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice, în 2000.

În perioada 2010-2012, Daniel Mischie a urmat cursurile Institutului de Administrare a Afacerilor din București în colaborare cu Kennesaw State University (ASSEBUS), obținând diploma de Executive Master of Business Administration. Daniel Mischie a început să lucreze în industria ospitalității încă din timpul facultății, scrie wowbiz.ro.

„Primul job pe care l-am avut a fost responsabil toalete clienți. Am fost foarte impresionat că lucram la o companie multinațională, mai ales la o companie care era proaspăt venită din America.

După câteva luni am fost promovat la nivelul de ajutor de ospătar, iar după ce am părăsit acest grup, am lucrat ca asistent manager. Aceasta este perioada care m-a calificat din punct de vedere al formării profesionale pentru această industrie.”, povestea Daniel Mischie.

Cine e soția lui Daniel Mischie

Daniel Mischie e căsătorit de mulți ani de zile. Soția, pe care a cunoscut-o la o nuntă, e medic de familie.

„Fac parte dintr-o familie tradiționalistă și familia reprezintă un hobby pentru mine. Locuiesc împreună cu soția mea, cei trei copii: Alex, Ioana și Maria, dar și cu mama mea. Cred că a avea trei generații în aceeași casă dă putere și consistență fiecăruia dintre noi”, mai spunea omul de afaceri.

Ce pasiuni are Daniel Mischie

De mulți ani de zile, Daniel Mischie participă la întreceri, printre care competițiile de „half Ironman”, care constă în trei probe: înot, ciclism și maraton.

„Sportul este unul din hobby-urile pe care le-am dobândit în ultima perioadă. Intrând în comunitatea de sportivi, practic am fost inspirat de unii dintre prietenii mei și am creat grupuri de concursuri. Este vorba de half ironman, adică jumătate din distanțele de la ironman. Am participat, iar obiectivul principal a fost să termin. De două ori am participat și am reușit să termin”, a povestit Daniel Mischie, potrivit Wowbiz.

