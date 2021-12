Cine e iubita lui Cătălin Scărlătescu, mai mică cu 17 ani decât el. Au fost surprinși sărutându-se

În urmă cu câteva zile, Cătălin Scărlătescu a plecat în vacanță cu noua iubită. Cum s-a aflat? Înainte să se urce în avion, Cătălin Scărlătescu a postat pe una dintre rețelele de socializare o fotografie, însă un detaliu a atras atenția tuturor. O femeie ține mâna pe brațul vedetei de la Antena 1, semn că acesta pleacă însoțit în vacanță.

Conform spynews.ro, bucătarul a confirmat că este într-o relație serioasă, dar preferă să păstreze discreția, la fel cum a făcut întotdeauna. Nu s-a afișat niciodată la emisiuni cu partenerele lui, nici la petreceri sau alte evenimente. „Sunt un om normal. Mă țin și eu cu fetele de mână, le mai și sărut, chiar și pe stradă, am și eu iubită, că nu pot să stau singur cuc. De fiecare dată e ceva serios, că nu duci o chestie neserioasă în casă. Nu e de foarte mult timp, hai să nu intrăm în cifre.

La relații nu am fost bun niciodată, când văd ceva care nu este în regulă, am dispărut. Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat, nu îmi place să îmi duc viața privată și personală la televizor”, a declarat Cătălin Scărlătescu la Antena Stars.

Ei bine, înainte de vacanță, paparazzi EVZ l-au surprins pe Cătălin Scărlătescu în compania Doinei Teodoru. Actrița în vârstă de 32 de ani și bucătarul de 49 au luat prânzul la un restaurant din București, din zona Floreasca. Cei doi s-au bucurat de timpul petrecut împreună, la un moment dat s-au și sărutat. Priviți în galeria foto!

Cine e Doina Teodoru

În vârstă de 32 de ani, Doina Teodoru e actriță. Aceasta a câștigat „iUmor” în 2017. Tânăra a fost remarcată în emisiune de Mihai Bendeac, alături de care a și colaborat apoi în diverse proiecte.

„Am ajuns la emisiune la recomandarea unui coleg de la teatru. Am mai fost acum doi ani, dar nu m-am descurcat atât de bine. E drept, nici nu am făcut prea mult lobby atunci să mă voteze lumea. Şi chiar şi acum, după ce am câştigat, continui să nu am încredere în astfel de concursuri. Mă bucur însă că momentul meu a fost apreciat de Mihai Bendeac, un artist desăvârşit şi un jurat cu experienţă în domeniul comediei. Asta contează cu adevărat”, a spus Doina într-un interviu pentru viata-libera.ro despre emisiunea „iUmor”.

Și Doina Teodoru e foarte discretă când vine vorba despre viața personală. Acum, și ea, și Cătălin Scărlătescu au postat pe rețelele de socializare imagini din vacanța în Thailanda. Nu apar împreună, însă vizitează aceleași locații. El e fermecat de mâncare, ea de peisaje.

