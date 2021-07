Cine e și cu ce se ocupă presupusul iubit al Evei Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu. Bărbatul are un copil

Întoarsă recent dintr-o vacanță în Spania, fiica Andreei Berecleanu surprinde cu noua relație amoroasă în care ar fi implicată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Eva Zaharescu a apărut în mai multe imagini pe Instagram în compania lui Ștefan Manolache, el fiind cel care a distribuit fotografiile cu ei pe rețelele de socializare. Sunt foarte apropiați, aproape că se sărută.

Ștefan Manolache e cunoscut în showbiz, acesta e poreclit „prințișorul taxiurilor” deoarece familia lui deține o firmă de taximetrie. În București, el are și propria afacere.

Referitor la viața personală, acesta a avut o relație cu Andreea Antonescu, dar și cu Silvia și Ada Tecuceanu de la „Bravo, ai stil!”, Ioana Grama, dar și Calina, nepoata fostului premier Petre Roman, notează click.ro.

Mai mult decât atât, Ștefan Manolache a devenit tată chiar în luna aprilie a acestui an. Are o fetiță cu o fostă iubită, Alexandra.

„E un copil făcut din dragoste, dorit și iubit, este ceea ce mi-am dorit mai mult ca orice, m-a binecuvântat Dumnezeu cu cel mai de preț dar.

Dacă până acum am avut multe cumpene și dacă până acum spuneam că nu există om care să mă potolească, iată că, în sfârșit, am un must have, e Ayla, minunea noastră, și sunt recunoscător clipă de clipă pentru tot ceea ce am. Vreau doar să îi mulțumesc femeii ce mi-a dăruit minunea vieți mele”, declara Ștefan Manolache acum ceva vreme pentru cancan.ro.

Până la momentul acesta, nici Eva Zaharescu și nici Ștefan Manolache nu au făcut declarații despre relația lor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Citeşte şi:

De ce pleacă românii din țară? Ce spun poveștile lor dincolo de generalizări

Corespondență din Franța: Filmul „La Civil”, de Teodora Ana Mihai, premiat pentru curaj la Cannes

România, depășită la vaccinare de țări precum Cambodgia, Guyana, Oman, Maroc sau El Salvador

PARTENERI - GSP.RO Păreau cuplul perfect, iar divorțul lor a șocat pe toată lumea. Ce s-a aflat acum despre frumoasa jurnalistă

Playtech.ro Ce se întâmplă între Diana Munteanu și Claudiu Niculescu, la 7 ani de la divorț. Am aflat tot EXCLUSIV

Observatornews.ro Tânărul care şi-a omorât nepoţica în Cojasca a fost găsit de poliţişti lângă trupul fetiţei. Primele imagini de la locul crimei

HOROSCOP Horoscop 17 iulie 2021. Gemenii au multe pe cap și în cap, dar ar fi bine să își drămuiască inteligent timpul

Știrileprotv.ro Unul dintre cei mai mari criminali din istorie a murit în închisoare. Printre victimele lui s-a numărat chiar mama sa

Telekomsport ŞOC | Scene incredibile într-un club de noapte. Bătută şi violată de o vedetă aflată în stare de ebrietate