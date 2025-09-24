Ilie Dumitrescu, fostul mare jucător de fotbal, a fost căsătorit cu Letiția Badea din 1994 până în 2007. Rodul iubirii lor sunt fiul Toto, care are 28 de ani și probleme mari cu legea, și Mayra, fiica lor în vârstă de 19 ani.

În urma accidentului în care a fost implicat Toto Dumitrescu, despre viața lui au ieșit la lumină multe detalii, a făcut studiile în străinătate, e actor și calcă pe urmele mamei sale și cochetează cu moda. Dar cine e Mayra Dumitrescu, sora lui?

Mayra Dumitrescu, studentă la facultate la București

În 2023, tânăra a absolvit un liceu privat din București, Liceul Cambridge. De la festivitatea de absolvire tatăl ei nu a lipsit, a și felicitat-o în mod public pentru reușita ei. „Sfârșitul unui capitol foarte important din viață. Felicitări și mult succes în tot ceea ce vrei să faci în viitor, fiica mea dragă!”, a scris Ilie Dumitrescu pe pagina personală de Instagram.

Ulterior, ea a fost admisă la SNSPA, în București. „(n.red.: A ales) SNSPA (Școala Națională de Studii Politice și Administrative). Chiar astăzi am primit mesaj de la ea că a fost admisă. O susțin. Pe ea o iubesc cel mai mult, clar. Este foarte implicată în ceea ce face. Este profesionistă.

Cumva are ceva de la mine în zona asta de profesionalism. Îi place să câștige, să iasă lucrurile așa cum își dorește. A vrut în zona asta. Eu am vrut și vreau… A făcut o practică foarte bună la Digi24. Tatonez cu ea, să văd dacă vrea să accepte provocarea asta. Cei de la Digi24 sunt încântați de ea. A fost la un internship și s-a descurcat foarte bine”, declara Ilie Dumitrescu.

La finalul celui de-al doilea an de facultate, fiica lui Ilie Dumitrescu a primit cheia generațională, o distincție oferită șefilor de promoție.

Mayra Dumitrescu visa la o carieră în actorie

Într-un interviu mai vechi pentru Unica, chiar Ilie Dumitrescu spunea că Mayra visează să calce pe urmele fratelui ei și să aibă o carieră în actorie.

„Da, dacă fratele ei (n.red.: Toto Dumitrescu) cumva a început să-și pună amprenta în zona asta, vrea și ea, își dorește și ea, clar. Sunt alături de Mayra în orice”, a mai spus Ilie Dumitrescu.

