Cine e și cum arată soțul Ralucăi Bădulescu. Foarte rar apar împreună

Raluca Bădulescu a fost căsătorită cu Vali Pungă, fost fotomodel, iar împreună au un copil, pe Alex. Cei doi au divorțat, iar ulterior vedeta l-a cunoscut pe Florin Stamin, cel care acum îi e soț.

S-au căsătorit după doar trei luni de relație, acesta a cerut-o de soție pe Raluca Bădulescu chiar în baie. „Nu a fost nimic romantic! Eram într-o zi acasă, stăteam împreună, cred că de vreo două luni jumătate. Eu eram în baie, el era în afara băii şi m-a întrebat prin uşa de la baie: Ce zici, vrei să ne căsătorim? Eu, din baie, eram cu periuţa de dinţi în mână, i-am zis: Da, când vrei? A fost în weekendul acela, nu am spus nimănui!”, a povestit Raluca Bădulescu pentru viva.ro.

Atunci cei doi au făcut cununia civilă, dar abia în 2016 s-au căsătorit religios. „A fost dragoste la prima vedere. DA! Eu cred doar în dragoste la prima vedere, nu există să ne întâlnim și să spunem că lasă, poate data viitoare te plac mai mult. Eu sunt un om radical, există alb sau negru pentru mine. Am crezut întotdeauna în Făt Frumos pe cal alb, în pofida tuturor cunoscuților care îmi spuneau că am o vârstă – că l-am cunoscut când aveam 33-34 de ani – și că sunt nebună, că nu există prințul din povești. Acel bărbat pe care eu l-am visat a apărut în viața mea, soțul meu. Am știut că el este alesul”, a povestit Raluca Bădulescu pentru sursa menționată mai sus.

Cei doi formează un cuplu foarte discret, rar apar la evenimente împreună, rar se pozează împreună. Raluca Bădulescu este jurat la „Bravo, ai stil”, este des pe micul ecran, dar nu și soțul. Florin Stamin este o prezență foarte discretă, nu merge la emisiuni de televiziune, nici în mediul online nu este activ. De-a lungul anilor, vedeta a mai postat imagini cu soțul în care sunt foarte apropiați.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Raluca Bădulescu și Florin au stabilit de comun acord să nu mai aibă copii

Raluca și Florin sunt căsătoriți, dar nu au copii împreună. Cei doi au decis de comun acord să dedice toată atenția exclusiv lui Alex, fiul vedetei din prima căsnicie.

„Noi avem copil, respectiv pe Alex. Are doi tați, pe tata Florin și pe tata Vali. Suntem o familie extinsă, complexă, cu toții suntem părinții lui Alex, este unicul nostru rege. A fost alegerea noastră să nu mai avem alți copii în afară de Alex. Florin îl iubește ca pe copilul lui”, spunea în urmă cu ceva vreme vedeta.

Citeşte şi:

Peste 2.300 de români au certificate de deces COVID, dar n-au fost raportați către populație

Cum ajung urșii să fie vânați, pentru distracție, de oricine plătește în România

Maratonul vaccinării din București, la final. Ținta stabilită de organizatori, depășită cu mult

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Ultimul mesaj al unei mame din Anglia pentru soțul ei, înainte să moară într-o cameră alăturată: ”Ai câștigat!”

HOROSCOP Horoscop 10 mai 2021. Vărsătorii caută stabilitatea, dar prin mijloace greșite, apelând la trucuri incorecte

Știrileprotv.ro Anunț important pentru românii care vor lucra în străinătate. Ce se va întâmpla cu ei

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Începe Microbist de România, primul show cu suporteri, pentru suporteri!