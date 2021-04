Dincolo de viața profesională, Șerban Copoț se dedică vieții de familie. Este căsătorit cu Roxana din anul 2015. În luna martie a acelui an au devenit soț și soție, fiul lor cel mare avea 4 ani pe atunci. Cei doi se iubesc însă de 15 ani, în 2006 au decis să formeze un cuplu.

„15 ani de când ne iubim, 6 ani de căsătorie. La mulți ani, turturică! #familie #căsătorie #3copiimaitârziu”, scria recent pe Instagram Șerban Copoț.

Soția artistului e foarte discretă, nu a apărut la TV, îl lasă pe Șerban Copoț să fie vedeta familiei. Acesta are numai cuvinte de laudă la adresa soției, într-un interviu a mărturisit câte calități are femeia care îi e alături de atâția ani. „Răbdarea, bunul simț ardelenesc și, pot spune cu mâna pe inimă, că este o mamă dedicată total familiei. Și, da, este și frumoasă, deșteaptă și devreme acasă. Și, da, sunt mai norocos decât prevede legea!”, dezvăluia Șerban Copoț pentru libertateapentrufemei.ro.

Șerban Copoț și Roxana au împreună trei copii, Tudor este fiul cel mare, apoi a venit pe lume Alex, iar în 2020 s-a născut și fiica lor Luna.

Roxana, soția lui Șerban Copoț, a pierdut o sarcină

În iunie 2015, Roxana a pierdut o sarcină. La doar câteva luni după, Șerban Copoț a primit o veste bună, soția lui era din nou însărcinată. „Ne doream foarte mult ca Tudor să aibă un frăţior sau o surioară. Astă vară, mai exact in iunie, Roxana a pierdut o sarcină, lucru care ne-a descumpănit cumplit, dar nu ne-a făcut să renunţăm. Şi uite că Dumnezeu ne-a ajutat. E evident că am devenit superstiţioşi şi nu am mai anunţat pe absolut nimeni”, a mărturisit Șerban Copoț în 2019 pentru click.ro.

