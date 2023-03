Înainte de a începe, Cătălin Măruță i-a dezvăluit regulile jocului. Cătălin Oprișan a aflat că la toate întrebările trebuie să ofere răspunsuri, pe unele le poate citi dacă își dorește, iar la cele pe care nu vrea să le facă publice le rupe și mănâncă iute.

Întrebat cu ce femeie celebră din România și-a dori să aibă o aventură, jurnalistul nu a stat prea mult pe gânduri și a recunoscut: Anca Țurcașiu, scrie protv.ro. „Spune numele unei femei din showbizul românesc cu care ți-ai dorit o aventură de o noapte”, a fost întrebarea pusă de prezentatorul Cătălin Măruță.

„Doamna Anca, recunosc”, a mărturisit Cătălin Oprișan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cătălin Oprișan a fost întrebat și ce femeie celebră din România i-a făcut avansuri. „Spune numele unei femei cunoscute din showbizul românesc care ți-a făcut avansuri”, a fost provocarea primită de acesta.

Nu a stat pe gânduri, și vizibil amuzat, el a rostit numele Ramonei Olaru, fosta lui colegă de la Antena 1. „Am intrat într-o dimineața în vestiar și ea se ungea cu cremă, de aia de picioare și mi-a zis că nu ajunge să se dea până jos și mi-a zis: «da-mă mă tu» și arăta senzațional la televizor după aia”, a mai glumit Cătălin Oprișan.

Recomandări Un guvern prea ocupat ca să vorbească cu oamenii în ziua în care România a fost la un pas de o tragedie. Noroc că l-au angajat pe ION

Cătălin Oprișan nu mai lucrează la Antena 1

După 10 ani petrecuți la Antena 1, în show-ul matinal „Neatza cu Răzvan și Dani”, Cătălin Oprișan și-a dat demisia.

Pe lângă faptul că făcea parte din echipa „Neatza cu Răzvan și Dani”, Cătălin realizează podcasturi pentru AS.ro. A intrat în presă în urmă cu mai bine de trei decenii și a lucrat prima dată la Revista Salut, ulterior el s-a îndreptat către jurnalismul de sport și televiziune. Cătălin Oprișan a lucrat la Gazeta Sporturilor, Prima TV, Realitatea TV, B1, Jurnalul Național, GSPTV și Telesport.

Anca Țurcașiu e singură

În vârstă de 52 de ani, Anca Țurcașiu nu are o relație acum. Actrița a anunțat într-un interviu pentru wowbiz.ro că e singură, la trei ani de la divorțul de medicul Cristian Georgescu. Planuri ce țin de viața personală nu are, dar când vine vorba de cariera ei, vedeta are multe așteptări și mult de muncă.

Vedeta a dezvăluit că se împarte între spectacolele la teatru și activitățile pentru promovarea liniei sale de haine. „Toate planurile mele pentru 2023 sunt legate în mare parte de activitatea mea profesională. În ceea ce privește activitatea mea de zi cu zi, eu nu îmi fac planuri decât așa, de la o zi la alta și știu ce urmează să am de făcut, dar nu mai sunt o persoană care să îmi fac planuri pentru că ați văzut și dumneavoastră tot ce se întâmplă.

Recomandări EXCLUSIV. Ce arată expertiza în cazul accidentului mortal făcut de un preot în parcarea AFI Mall: Șoferul „a accelerat la maximum”. Varianta în care tânăra de 29 de ani scăpa cu viață

În ultimii ani, suntem sortiți unor lucruri care nu că ne sperie, dar ne șochează în a fi un pic mai cu picioarele pe pământ și a ne focusa doar pe ziua pe care o trăim”, a spus ea.

Și a continuat: „Până la urmă ajungi să îți dai seama că totul se poate schimba într-o singură zi. Tocmai de aceea eu nu îmi fac planuri pentru viața mea normală, planurile sunt doar pentru spectacolele pe care le joc, în prezent joc în 7 spectacole, pe care le joc prin turneu prin țară. Am planuri în activitatea cu hainele pe care le-am creat și vreau să merg și în zona de design de interior”.

GSP.RO Un albanez mutat în România a dat lovitura cu această afacere. „Românul iubește acest fel de mâncare. Sunt și prețuri bune!”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro De unde provin ouăle M de la Lidl, de fapt. Detaliul de pe etichetă pe care mulți români nici nu îl observă

Viva.ro Scrisoarea de dragoste scrisă de Amza Pellea pentru soția lui, chiar după nuntă. Ce s-a aflat după 60 de ani: 'Draga mea'

Observatornews.ro Lovitură pentru Auchan, după ce compania a anunţat că plănuieşte să renunţe la casieri

Știrileprotv.ro Bia Khalifa și Fulgy au ajuns la poliție. Fiul Clejanilor s-a ales cu ordin de protecție și cu brățară de monitorizare

FANATIK.RO Cine a construit Transalpina? Este cea mai înaltă șosea din România

Orangesport.ro Revenirea momentului în televiziune! O emisiune celebră se reia. Surpriză: cine va fi prezentatorul, după zile tensionate de negocieri

Unica.ro 'Am luat-o de sub zero'. Andreea Bălan povestește cum a pierdut toți banii și ce preț a plătit pentru succes

HOROSCOP Horoscop 14 martie 2023. Leii au foarte multă energie, dar aceasta trebuie gestionată inteligent ca să nu ajungă să îi îndemne la agitație

PUBLICITATE Ce au în comun caracatița, midiile, peștele și vinul românesc?