Tinerii din show-ul „Love Island România” au trecut printr-o mulțime de emoții în drumul spre jumătatea perfectă. În unele cupluri, flirtul începe să sune a dragoste, ceilalți își caută ritmul sub amenințarea constantă a bombshell-urilor. În această săptămână, cel mai intens reality show al momentului aduce în vilă o prezență care ar putea destabiliza cel mai puternic cuplu.

Hotărâtă să ia acasă ce consideră că e al ei, Alexandra intră în show-ul „Love Island România” cu un singur gând: Andrei. „Am 26 de ani, vin din Ploiești, sunt make-up artist. Până de curând, m-am considerat o femeie împlinită din toate punctele de vedere, primeam și ofeream multă dragoste, simțeam că am găsit bărbatul potrivit. Și nu cred că m-am înșelat! Încă mai simt fluturi în stomac când vorbesc despre el, despre Andrei. A fost mereu atent și extrem de tandru cu mine, mă văd alături de el și peste 10-20 de ani. Știu că Andrei formează un cuplu cu Ada, dar cred cu tărie că tot ce am trăit noi nu a fost o iubire de-o vară. Am venit la Love Island să-l fac pe Andrei, din nou, al meu!”, va spune aceasta înainte de intrarea în vilă.

În urma voturilor venite din partea publicului, concurenții vor avea parte de un adevărat festin culinar tematic, iar desertul va fi servit chiar de bombshell-ul suprem. Intrarea Alexandrei îi va lăsa pe toți cu gura căscată: „Wow, dar ce desert!”, va spune Nargi. Încă din primele secunde de interacțiune se vor ridica semne de întrebare despre legătura dintre Andrei și Alexandra: „Vă cunoașteți?”, va spune Ada.

Abia intrată în vilă, Alexandra va decide alături de ce bărbat vrea să-și petreacă noaptea la Hideaway, departe de toți ceilalți concurenți. Ce-l va face pe Andrei să recunoască, de fapt, pe cine iubește cu adevărat și cui îi va spune: „Te iubesc de mor, tu ești sufletul meu pereche!”, vedem la Love Island România.

Emisiunea este de duminică până vineri, pe VOYO, iar marți și joi, de la ora 24:00, vineri, de la ora 23:30, pe PRO TV.

„Love Island” este un format de televiziune în care mai multe persoane singure sunt gata să trăiască o experiență de neuitat, plină de distracții și provocări, cu scopul final de a găsi dragostea adevărată. Imediat ce intră în show, trebuie să decidă cu cine plănuiesc să formeze un cuplu. Drumul spre jumătatea ideală nu va fi întotdeauna lipsit de probleme, iar provocările pe care le vor întâlni în fiecare zi vor duce la răsturnări dramatice de situație.

