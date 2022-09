Anisia Gafton, în vârstă de 34 de ani, se numără printre concurenții care participă la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, sezonul 2. Show-ul de la PRO TV se filmează în Republica Dominicană, iar vedetele nu vor avea acces la telefon cât timp vor fi în emisiune.

„Sunt celebru, scoate-mă de aici!” este show-ul de televiziune care supune celebritățile la provocări extreme și le pune față-n față cu cele mai mari fobii ale lor. Izolate, departe de casă, fără acces la telefon sau internet, trăind sub cerul liber într-o junglă plină de animale și insecte, fără hrană și fără confortul domestic, 12 celebrități au acceptat provocarea vieții lor: să lupte pentru titlul de Regele sau Regina Junglei.

Anisia Gafton este actriță și comediant. Ea a devenit celebru în anul 2016, după ce a participat la „Românii au talent” și a câștigat premiul de originalitate. Nu este deloc străină de lumina reflectoarelor și a participat la mai multe emisiuni de la noi.

În anul 2017, Anisia Gafton a fost co-prezentator la „Xtra Night Show”, emisiunea lui Dan Capatos. Un an mai târziu, ea a fost înlocuită în late night show-ul, care la vremea respectivă se difuza la Antena 1. Actrița a participat și la „Te cunosc de undeva!”, dar și la show-ul „Ferma”. De asemenea, a avut apariții și în emisiunea „iUmor”.

În urmă cu câțiva ani, Anisia Gafton a prezentat și „Vorbește lumea” alături Viviana Sposub, Andrei Stoica și Gabriel Toader. Actrița a fost încurajată tot timpul să devină comediant.

„Toată lumea mă încuraja să fac stand-up. Am făcut şi un an de teatru, dar şi profesorul de acolo mi-a zis: „Anisia, nu ştiu ce cauţi tu aici, ar trebui să faci stand-up. Când vii în clasă râde lumea. Dar nu aveam acea încredere în mine că pot să fac asta. Şi s-a întâmplat ca la începutul lui 2014 să fie un concurs la Târgu Mureş, un festival de satiră şi umor.Nu m-am dus să participat la secţiunea de stand-up, că nu aveam curaj. Am participat la duet. Întâmplarea o fost să pice duetul şi regizorul de acolo m-a pus pe stand-up’, a declrata Anisia Gafton pentru adevărul.ro.

