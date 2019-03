Artista a fost surprinsă de partenerul ei cu o vacanță la Dubai, în cadrul căreia și-a serbat ziua de naștere printr-o petrecere organizată la un local de lux, unde era invitat să mixeze celebrul DJ belgian.

„Vacanța la Dubai a fost o surpriză neașteptată din partea logodnicului meu, Doru Tincă. A fost o vacanță romantică, în doi. Doru a rezervat un apartament la un hotel cool și în vogă, iar de ziua mea am luat parte la o petrecere la care mixa Lost Frequencies. Acesta este DJ-ul numărul 17 în lume conform DJ Mag și a fost o mare bucurie să-l cunosc”, declară Ellie White.

Ellie White a participat și la un After Party cu celebrul belgian, ale cărui piese ”Like I Love You” sau ”Here with You” au cucerit topurile muzicale din întreaga lume. „Felix este un tip foarte cool, cu care m-am împrietenit foarte ușor. El a vizitat pentru prima dată România în urmă cu câteva săptămâni și ne vom vedea și în iulie, la Neversea. Mereu mi-am dorit să colaborez cu un DJ extern și chiar am discutat acest lucru. Felix mi-a ascultat piesele, i-a plăcut vocea mea, așa că poate viitorul sună bine…”, mai spune Ellie White.

