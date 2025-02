„Deci omul m-a sunat, nu am răspuns, că n-am auzit. Și acum ce credeți că face? Omul meu stă aici și mănâncă mâncarea mea și-mi spune că e prea târziu. Cum să îmi spui că e prea târziu și să mănânci mâncarea mea la mine în fața casei? Indiferent, chiar dacă ai dat anulare. Așa e și când mergem noi în Spania, Italia și muncim? Tot așa se întâmplă? Dar omul are atâta impertinență să stea în fața casei mele, să mănânce mâncarea mea și acum pleacă de parcă nu s-a întâmplat nimic”, a spus What’s Up.

După ce a văzut clipul video pe internet, CRBL a reacționat pe pagina lui de Instagram, acolo unde s-a filmat în timp ce își spunea părerea sinceră despre întâmplarea de care a avut parte What’s Up.

Printre altele, CRBL a afirmat că nu este normal ce fac livratorii în trafic, unde nu respectă nicio lege, și că autoritățile române ar trebui să ia atitudine.

Iată mai jos ce a spus CBRL pe internet, despre întâmplarea neplăcută de care a avut parte What’s Up:

„Salutare! Trebuie să vă povestesc ce mi s-a întâmplat astăzi. Am văzut pe TikTok la Boier Bibescu o postare cu ce a pățit What’s Up. Bă, What’s Up era terminat, era distrus, era plin de nervi în fața casei, unde un băiat din Sri Lanka, India, Bangladesh, de unde o fi fost el, ăsta de face livrării, îi știți, știți foarte bine personajul, era în fața casei cu pachețelul de la Glovo, mâncându-i mâncarea lui What’s Up. Și ăsta era terminat. «Cum, mă, prietene?». «Păi nu, dom’le, că te așteptam aici». «Și ce?». La voi în fișa postului scrie că dacă cumva clientul nu răspunde sau întârzie, te așezi în fața casei lui și te apuci să-i mănânci mâncarea, mă?

Bă, nu-i mai suport. Eu, sincer, nu-i mai suport. Pe majoritatea, ca să nu-i băgăm pe toți în aceeași oală. Bă, deci nu-i mai suport, în primul rând, când trec pe roșu, la semafor, pe trotinete, pe scutere, pe ce mai au ei cu două roți. Nu respectă nicio lege, nici în trafic, merg pe trotuare, deci… Bă, nu-i mai suport.

Și ce mă scoate din sărite? Este că statul român nu face nimic, bă. Poliția nu face nimic. Dacă era un român care făcea treaba asta, evident, imediat, îl lua, îl făcea, îl toca, îl amenda, îl imediat îl băga la colț. Iar noi, ca români, în țara noastră, nu ne putem face treaba acum de ei. Bă, n-ai cum! Bă, n-ai cum să faci treaba asta!

Și unii dintre voi, ce credeți? Îi iau apărarea lui, mă! Da, păi așa am zis și eu că… «Băi, What’s Up, păi tu ai bani, mă! Care era problema? Să-i faci și lui o pomană să mănânce el mâncarea ta, că tu-ți comanzi alta și mai mănânci altădată». Nu se poate, mă. Râd, dar plâng în același timp. Nu se poate așa ceva. Sunt convins că unii dintre voi au pățit-o și ei.

Eu nu știu cum procedam dacă mi se întâmpla mie treaba asta. Pentru că și eu sunt recalcitrant, și eu mă aprind foarte tare. Și ce credeți? Când a venit What’s Up și a plecat ăla cu tot cu mâncare, cu tot cu cutia lui de Glovo, ce credeți? I-a lăsat gunoi. I-a lăsat o sticlă de lapte, de sana, de ce avea el acolo. S-o strângă What’s Up. Că na, e în fața casei lui. Nu se poate așa ceva, mă! Ar trebui să se întâmple o schimbare! Să facă și statul ăsta ceva! Să se aplice niște legi și pentru ei! Pe bune! N-ai cum, mă, prieteni! N-ai cum”

