„Asia Express” a revenit cu sezonul 7, iar nouă perechi de vedete sunt pregătite să se aventureze pe „Drumul Zeilor”, străbătând Thailanda, Malaezia și Indonezia. Printre cei care au acceptat provocarea se numără actorii Cosmin Vîjeu și Adrian Nartea, o echipă inedită, gata să înfrunte temperaturile ridicate, barierele lingvistice și obiceiurile stranii care îi așteaptă pe traseu.

Cosmin Vîjeu, actor cunoscut pentru cariera sa artistică remarcabilă, a decis să participe la acest reality-show dintr-o dorință personală profundă. Cosmin Vîjeu, care a fost inspirat de mătușa sa, Monica Davidescu, să urmeze cariera teatrală de la o vârstă fragedă, vede această competiție ca o oportunitate de a-și testa limitele și de a se redescoperi într-un mediu complet diferit de scenă.

Actorul, cunoscut pentru implicarea sa în teatru, atât ca actor, cât și ca profesor de artă teatrală, face echipă cu prietenul său Adrian Nartea. Cei doi au jucat împreună în numeroase spectacole de teatru, inclusiv în „O noapte furtunoasă”.

Pe lângă cariera sa impresionantă pe scenă, Cosmin Vîjeu este și profesor coordonator al trupei de teatru „Cosmos”, unde antrenează viitoarele generații de actori. Acum, el este pregătit să își asume un nou „rol”, într-un context diferit, în fața camerelor de filmat, pe unul dintre cele mai dure trasee din „Asia Express”.

„Sunt fericit să am un bilet în acest express. Urmăresc emisiunea de mult timp”

Cosmin Vîjeu a vorbit recent și despre experiența sa de la Asia Express, unde a întâmpinat situații total neașteptate.

„Sunt fericit să am un bilet în acest express. Urmăresc emisiunea de mult timp. Mi-am dorit să ajung aici și iată-mă la linia de start. Asia Express este cel mai puternic reality show, iar pentru mine înseamnă emoție, aventură, suspans și cunoaștere, înseamnă descoperirea sinelui în raport cu ceilalți. Îmi place jocul și joaca, de asta sunt actor. Dacă pe scenele teatrelor interpretez diferite personaje, vreau ca pe „marea scenă” din Asia Express să mă aduc pe mine, să mă redescopăr, să mă reinventez și să îmi depășesc limitele. Sunt curios și eu de cum voi acționa și reacționa în diferitele situații complet noi pentru mine. Am ocazia să îmi descopăr și mai bine partenerul de scenă, pe Adi, în care am încredere totală. Împreună vom reuși să străbatem drumul zeilor trecând peste diferitele provocări și obstacole. Abia aștept să îi cunosc pe ceilalți colegi de drum și … să începem competiția. Va fi ceva unic. Ne vedem pe Drumul Zeilor”, a zis concurentul.

