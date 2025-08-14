Radu Vâlcan se încadrează perfect în vibe-ul thailndez, iar asta se datorează unei femei. Designerul Liana Obancea se ocupă de vestimentația lui, iar ceea ce nu știe lume este că toate piesele vestimentare sunt fabricate în România. Dat fiind faptul că în adolescență a fost fotomodel este extrem de ușor de lucrat cu el. „Are un corp perfect pentru ținute, e manechin. Se vede că știe să poarte hainele. Are umerii perfecți, eu chiar îi zic „umeraș” pentru că ce pui pe el se așează foarte bine”, a declarat pentru Libertatea Liana Obancea, completând că ținutele purtate la „Insula Iubirii” au inspirație thailandeză tocmai pentru a se integra mai ușor în peisaj. „Hainele sunt inspirație asiatică pentru că acesta este cadrul în care lucrăm și ne inspirăm și de la japonezi, și de la thailandezi, și mai folosim și materiale de acolo luate sau mai cumpărăm de pe acolo, din Thailanda”.

Radu Vâlcan este imaginea brand-ului

Așa cum era firesc, mai ales prin prisma colaborării de atâția ani, Radu Vâlcan este imaginea brandului „niștehaine”. „Radu poartă brand-ul pe care eu l-am creat și în alte contexte, la petreceri, pe la alte evenimente, dar da, ne pregătim intens și pentrul filmările de la „Insula Iubirii”. Vrem să venim de fiecare dată cu ceva nou pentru că știm că oamenii se uită la ce poartă Radu la bonfire, spre exemplu”, ne-a mai declarat designerul. De aceea, pregătirile pentru „Insula Iubirii” au loc cu luni bune înainte și, cu toate acestea, recunoaște că se confruntă și cu situații neprevăzute. „În general zburăm împreună de mulți ani și avem extra bagaj două valize pentru ținutele lui. Ținutele pentru ispite și pentru cuplu trimitem hainele tematice cu echipamentul pe cargo cu o lună înainte. Deci ne pregătim cu vreo trei luni înainte. Luăm foarte multe ținute în plus pentru că fiind un reality, totul se schimbă de la minut la minut și ce am planificat în România, nu se mai potrivește în Thailanda. Atunci trebuie să inventăm, să adaptăm situațiilor și jumătate din ele nu se potrivesc. Dar noi ne pregătim oricum”, ne-a mai povestit Liana.

Hainele sunt fabricate în România

Cu alte cuvinte, cei care vor să se inspire sau chiar să copieze look-urile lui Radu Vâlcan de la emsiunea difuzată de Antena 1 sau de prin vacanțe o pot face cu ușurință, asta deoarece brand-ul este românesc, iar hainele sunt făcute la noi în țară, într-un mic atelier. „Toate hainele sunt fabricate în România. Sunt făcute aici la noi. Este un brand mai nișat, oamenii îl folosesc în general în vacanțe. Sunt haine care se poartă mai mult în concedii, nu prea poți să te îmbraci prin București. Noi încercăm să educăm publicul și pe partea asta de fashion, de lifestyle, că până la urmă e o stare de spirit și haina. Avem un atelier cu patru-cinci croitorese frumoase, care îl cunosc și îl iubesc pe Radu și lucrăm de mult timp împreună. De 8 ani. Ne puteți găsi pe niștehaine.ro. Sunt niște haine simple și numele este unul simplu. Noi suntem niște oameni simplii”, a mai completat Liana Obancea pentru Libertatea.

